Магазины "Фабрика обуви" дают скидку на вторую пару

Фото: fabrika-obuvi.ru

До 30 апреля в магазинах "Фабрика обуви" действует скидка 20 процентов на вторую пару обуви. Как сообщается на официальном сайте магазина, скидка 20 процентов будет предоставлена при покупке двух пар обуви. Компания отмечает, что скидка распространяется только на вторую пару с наименьшей ценой.

Кроме того, организаторы акции подчеркивают, что скидка предоставляется при условии, что вторая пара относится к весенне-летней коллекции. Распродажа проходит во всех салонах магазинов "Фабрика обуви".

Сеть магазинов "Фабрика обуви" – одна из самых крупных российских обувных компаний, предлагающая своим клиентам мужскую, женскую и детскую обувь. На данный момент в Москве работают восемь магазинов сети.