Обувные магазины Rendez-vous дарят скидки

Фото: facebook.com/rendez.vous.russia

В сети обувных магазинов Rendez-vous началась распродажа. Как сообщается на официальном сайте компании, скидка составит 23 процента, как для постоянных клиентов магазина, так и для новых гостей Rendez-vous. Основная скидка распродажи – 13 процентов – будет суммироваться со скидкой по дисконтной карте. Новые клиенты получат карту и поощрительные 10 процентов при совершении покупки. Предложение действительно до 30 июня.

Магазины Rendez-vous предлагают своим клиентам обувь и аксессуары для мужчин и женщин. В бренд-листе магазина можно встретить такие имена, как Jean Paul Gaultier, Kenzo, Givenchy, GFFerre, Christian Lacroix, Marc Jacobs, Michel Perry, Charles Jourdan, Casadei, M+F Girbaud и другие.