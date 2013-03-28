В Москве пройдет фестиваль короткометражек о театре-клубе "Мастерская"

Фото: М24.ru

С 1 по 14 апреля в театре-клубе "Мастерская" будет проходить первый международный фестиваль авторских короткометражек. Каждый желающий на профессиональную камеру или мобильный телефон может снять собственный фильм. Главное условие участия – темой работ должна стать "Мастерская".

Работать авторы будут в трех залах театра-клуба, вдохновляясь необычной атмосферой, царящей в помещениях. Победителей определят в пяти номинациях: "Репортажное документальное видео", "Рекламное видео", "Трейлер", "Вирусное видео" и "Музыкальный клип". Главные приз – скидка в размере 50 процентов на обучение в Академии коммуникаций Wordshop на факультетах режиссуры, сценарного мастерства, продюсирования или музыкального продюсирования, сообщили организаторы.

В рамках мероприятия в "Мастерской" пройдут мастер-классы и встречи с известными представителями киноиндустрии: кураторами и ведущими педагогами Академии Коммуникаций Wordshop. Так, 9 апреля педагог по "Креативному видео" Андрей Мусин расскажет о 10 трендах в современном видео.

13 апреля Николай Сюсько откроет формулу современного популярного вируса, Игорь Намаконов обсудит историю вопроса игры, а Игорь Волошин побеседует о документальном видео. О современных формах музыкального видео 14 апреля будет говорить продюсер, музыкант и писатель Олег Нестеров. В это же день пройдет мастер-класс режиссера, создателя кинофестиваля Artshort Стас Старовойтов.