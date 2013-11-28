"Московский патруль": На юге Москвы снесли нелегальное общежитие

На Судостроительной улице в Южном административном округе Москвы снесли подпольное общежитие, которое облюбовали нелегальные мигранты, передает телеканал "Москва 24".

Здание почти сравняли с землей. Пятиэтажку снесли в соответствии с городской программой ликвидации ветхого жилья.

Напомним, что, по данным Москомархитектуры, на конец 1990-х годов в столице было около 10 тысяч пятиэтажных зданий, более 1 тысячи из которых - ветхие. Решение об их сносе приняли в 1999 году. По данным на январь 2013 года, было снесено 1371 здание, осталось снести еще 315. Наибольшее число домов под снос - 96 - расположены в Западном административном округе.

Полностью закончить работы планируется в 2015 году.