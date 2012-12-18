Жильцы городских общежитий смогут получить регистрацию

Фото: ИТАР-ТАСС

Правительство Москвы установило порядок оформления договоров социального найма и купли-продажи с жильцами общежитий, которые находятся в собственности города.

По словам заммэра по вопросам имущественно-земельных отношений Натальи Сергуниной, ранее многие жильцы заселялись в хаотичном порядке без оформления документов. Значительная часть из них была зарегистрирована на койко-местах, что не подразумевает закрепления за ними отдельного жилого помещения. В связи с этим они не могли зарегистрироваться по месту жительства

Принятый властями законопроект предусматривает возможность заключения договоров соцнайма или купли-продажи с жильцами общежития, заселенными до передачи помещений в собственность города. При этом договоры будут заключать вне зависимости от наличия ордера на вселение, сообщает пресс-служба правительства Москвы.

Наталья Сергунина также уточнила, что заключение договоров не означает улучшения жилищных условий граждан. Кроме того, документ не распространяется на общежития, которые используются как специальный жилфонд государственных учреждений столицы.