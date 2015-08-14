В гаражах на востоке Москвы нашли нелегальное общежитие для мигрантов

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Столичные полицейские в ходе проверки гаражного комплекса на проспекте Вернадского нашли нелегальное общежитие для мигрантов, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

В четырех боксах были обнаружены пристройки, оборудованные всем необходимым для проживания, включая кухню и душевую комнату. Стоимость проживания составляла от 150 до 300 рублей в сутки с человека.

Около 40 иностранцев были доставлены в отделения полиции для установления личностей и проверки на причастность к ранее совершенным преступлениям.

В настоящее время полиция устанавливает организаторов незаконных общежитий.