В гаражах на востоке Москвы нашли нелегальное общежитие для мигрантов

Фото: petrovka38.ru
Столичные полицейские в ходе проверки гаражного комплекса на проспекте Вернадского нашли нелегальное общежитие для мигрантов, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.
В четырех боксах были обнаружены пристройки, оборудованные всем необходимым для проживания, включая кухню и душевую комнату. Стоимость проживания составляла от 150 до 300 рублей в сутки с человека.
Около 40 иностранцев были доставлены в отделения полиции для установления личностей и проверки на причастность к ранее совершенным преступлениям.
В настоящее время полиция устанавливает организаторов незаконных общежитий.
Сайты по теме