Новый год не по плану. Не бойтесь, вам понравится

Если вдруг в новогоднюю ночь что-то пойдет не по вашему плану, не расстраивайтесь, не злитесь, не паникуйте. Представьте, что это сюрприз от Деда Мороза, который вы будете вспоминать потом всю жизнь, как колумнист m24.ru Анна Кудрявская-Панина.

Фото: ТАСС/Антон Вергун

Я человек-план, я контрол-фрик. Я люблю планировать свою жизнь. И, конечно, я люблю, когда мои планы осуществляются. Бьюсь об заклад, я в этом совсем не одинока: со мной примерно две трети человечества или чуть больше. Когда мои планы рушатся, я теряю почву под ногами и лихорадочно пытаюсь ее обрести снова, чтобы спасти хотя бы часть задуманного, желательно финальную. Но иногда (да что там иногда, очень часто!) от меня не зависит ничего, кроме, пожалуй, отношения к происходящему, изменить которое очень непросто, но иногда необходимо.

Новый год – праздник, к которому готовятся. Стараются провести максимально традиционно или необычно, экстремально или комфортно, именно так, как этого хочется. И дело не в примете "как встретишь, так и проведешь", а просто в том, что это главный праздник в году, который отмечают почти все, и, конечно, хочется, чтобы у воспоминаний о нем остался приятный привкус.

Однажды в прошлой жизни я запланировала необычный Новый год. Мы с мужем и семилетним сыном решили отправиться на праздники из одного сибирского города в другой, где нас ждали мои родители и наша шестилетняя дочь. Для этого были куплены билеты на скоростной электропоезд "Ласточка", пара бутылок шампанского и икра к новогоднему столу, ну и, конечно, подарки. Все было продумано: прибытие поезда в 22:00, от вокзала на автобусе до родителей минут тридцать-сорок. К одиннадцати садимся за стол. "Как же здорово, – думала я, – не буду нервничать, торчать у плиты весь день, в обед мы сядем в поезд, а вечером попадем прямо с корабля на бал". Хочешь насмешить Бога, построй планы, ага.

Часа через два после отправления из города Н. в город О. наша "Ласточка" встала среди заснеженной степи. Ну, бывает, встречный, может, пропускаем. Но встречный все не ехал, а наш все стоял. Через полчаса этой вынужденной стоянки пассажиры начали немного нервничать. Мой заскучавший ребенок ныл: "Ма-а-ам, ну когда мы поедем?" Я мысленно прикидывала, сколько у нас есть в запасе времени, если что. Получалось, что часа полтора, если потом с вокзала сильно поторопиться. Пробегавшую периодически по салону проводницу донимали расспросами, но она виртуозно уклонялась от ответов или действительно знала не больше нашего. Через час стало известно, что у нашего чудо-поезда сломалась колесная пара и мы ждем техбригаду из города Н. Через полтора часа я готова была плакать, через час сорок пять – рыдать, а через два пятнадцать мы поехали. Наш состав мчался с неистовой силой.

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Думаю, машинист сам прекрасно все понимал и старался выжать все возможное из металлической махины. Надежда на то, что все еще получится почти по плану, снова ожила. "Нагонит, ну обязан нагнать!" – утешала себя я, хотя прекрасно понимала, что нагнать почти два с половиной часа при общем пути в семь с половиной, мягко скажем, малореально.

Около десяти стало понятно, что надежды наши тщетны. Поезд опустел, большинство вышли на двух остановках в пути. Им повезло... Мы мрачно смотрели в темное окно, а сын спал, уткнувшись носом в стекло.

И вдруг я увидела идущего по вагону моего бывшего коллегу (ну или настоящего коллегу по несчастью). Он присел к нам: "Ребят, да ну хорош грустить. И вообще, погодите минутку". Он неожиданно убежал и вернулся со своими вещами. А потом достал из чемодана коньяк. И мы начали провожать старый год. Было совершенно очевидно, что встретить Новый за столом в кругу семьи уже не удастся. Но то ли коньяк, то ли пятая стадия принятия неизбежного помогли нам – не важно. Важно то, что нас отпустило, да и вообще стало весело. По вагонам шли проводницы, извинялись, поздравляли с наступающим, дарили каждому по бутылке пива (не у всех же был коньяк). Пассажиры, ругавшиеся еще пару часов назад, либо улыбались, либо по-доброму вздыхали. А Новый год неумолимо приближался.

Наверное, вы мне не поверите, но это чистая правда: на перрон вокзала города О. мы вышли под бой курантов. Немного навеселе, немного ошалевшие и растерянные: а что теперь? Общественный транспорт в новогоднюю ночь, да еще и ровно в полночь, – это из разряда фантастики. И вдруг голос Снегурочки из динамика объявил, что на привокзальной площади нас ждут маршрутные такси. И действительно, фырчащие газельки, готовые отправиться в разные районы, стояли напротив здания вокзала. Мы расселись. В каждую машину заглянул печальный молодой человек, представившийся замгендира бог знает чего, и извинился (вот кого было по-настоящему жаль − вырвали парня из-за новогоднего стола). И мы в сопровождении канонады фейерверков поехали.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

"Ну что, с Новым годом, что ли, господа попутчики! – сказал с улыбкой молодой человек в спортивной шапочке и дутой куртке. – Давайте отмечать, вот у меня тут брют". Он наклонился к сумке: "Сладкое – маме, поэтому нам брют". "А у меня стаканчики есть!" – подсуетилась дама лет шестидесяти в енотовой шубе. По-моему, никто из пассажиров не отказался: "Ну, с Новым годом!"

Мы ввалились к отчаявшимся нас дождаться родителям ближе к часу ночи. Моя дочь в нарядном платье спала, свернувшись калачиком на диване, под песни из телевизора. А Новый год только начинался.

И это единственный Новый год, который я помню во всех деталях и всегда рассказываю о нем с улыбкой. Это было настоящее приключение, закончившееся автобусной экскурсией по ночному, расцвеченному огнями городу. Это было не по плану, но это было очень здорово.

Морали у этой истории не будет никакой. Просто если вдруг ваш праздничный план неожиданно начнет сыпаться, как карточный домик, попробуйте заменить его планом “жить не по плану”. Не бойтесь, попробуйте! Вдруг вам понравится.