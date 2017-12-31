Фикус, волшебный автобус, дух Косьян. Новогодние истории знаменитых москвичей

Свои смешные, трогательные и зажигательные новогодние истории рассказали порталу Москва 24 знаменитых жителя столицы.

Денис Мацуев. Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Денис Мацуев, пианист-виртуоз, народный артист России:

"В Иркутске у меня папа работал в театральном училище, и мы проводили в школе елки. Как правило, с кем-то из своих студентов он договаривался, чтобы пришел на нашу елку в роли Деда Мороза. Но он был настолько занят, что договорился не с одним, а сразу с тремя студентами, поэтому к нам пришли три Деда Мороза. Сначала они растерялись, но потом, как талантливые актеры, справились с поставленной задачей. Один даже быстро переоделся и сыграл Снегурочку, и никто не заметил подмены".

Валерий Теличенко. Фото: ТАСС/Юрий Машков

Валерий Теличенко, президент МГСУ, депутат Мосгордумы:

"Детство мое проходило в Казахстане, на целине. Она тогда только осваивалась. И, как вы знаете, там степь везде, деревья в дефиците в принципе. И никаких елок, конечно, не было. Поэтому на Новый год мы с мамой и сестрой украшали фикус. Большой такой фикус: он высокий был, выше человеческого роста, с большими листьями. Мы делали из бумаги цепочки, разные другие поделки и вывешивали на него. Это я очень хорошо помню!"

Павел Павлов. Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Павел Павлов, руководитель ГКУ "Организатор перевозок":

"Однажды в новогоднюю ночь мне нужно было быстро попасть из одного места Москвы в другое. Я совершенно не успевал, службы такси отказывались приезжать. Я вышел на улицу в надежде, что остановлю какую-нибудь машину или такси. В итоге за полчаса ожидания остановился только один городской автобус, который ехал в парк. Водитель остановился, улыбнулся и поздравил меня с наступающим Новым годом, а потом благополучно довез бесплатно до места, куда мне было нужно доехать. Я немного опоздал, но это − не главное. Совершенно не ожидал, что такой огромный автобус может из-за одного человека остановиться, все бросить и довезти, куда необходимо. Наверное, водитель понимал, что я без него никуда не доеду в эту новогоднюю ночь".

Евгений Герасимов. Фото: ТАСС/Сергей Виноградов

Евгений Герасимов, актер театра и кино, народный артист РФ:

“У меня есть две истории. Первая произошла, когда встречали високосный год. Было еще советское время. Есть такое поверье, что в это время ходит по городам злой дух Косьян, который забирает мужчин. И чтобы задобрить его, в новогоднюю ночь нужно выставлять за порог угощение − рюмку с закуской. В тот год на торжество мы собрались семьями с другом. А несколько заранее я шутки ради рассказал байку про Косьяна некоторым соседям и консьержу. И в новогоднюю ночь пробили куранты, а жены говорят нам с другом, чтобы мы пошли во двор и погуляли с детьми. Пока дети резвились, мы решили проверить, выставили ли соседи что-то Косьяну. К нашему удивлению, дом оказался очень дружный: этажей 12 или 14 в доме было, и на каждой площадке, у каждой двери, стояло угощение. Все очень ответственно подошли к вопросу.

Вторая история произошла довольно давно, но имела судьбоносный характер. Приехал я как-то к друзьям праздновать Новый год. Компания хорошая была, но я привык проводить Новый год с родителями. Поэтому думал, что погуляю немного и поеду к ним. И вот уже спускаюсь на лифте, выхожу и вижу симпатичную девушку, которая тоже пришла в эту компанию. Тогда я подумал, что, наверное, мне стоит остаться. Ну и задержался на всю жизнь”.

Андрей Иванов. Фото: Facebook

Андрей Иванов, руководитель движения "МотоМосква":

"У нас некоторые мотоциклисты 31 декабря одеваются в костюмы Дедов Морозов, украшают свои байки гирляндами и проводят мотопробег "Последний прохват сезона", тем самым завершая календарный мотосезон. Обычно человек 30−40 каждый год участвует в этом мероприятии, самые морозоустойчивые".

Инна Святенко. Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Инна Святенко, депутат Мосгордумы, куратор проекта "Безопасная столица":

“Новый год я всегда отмечаю дома, в кругу семьи. И поэтому все силы направляю на то, чтобы никаких неожиданностей не происходило. Мне кажется, что это и есть залог успеха, такой замечательный семейный праздник. И всем москвичам я хотела бы пожелать, чтобы они также Новый год отмечали в кругу семьи − среди родных и любимых”.

Анатолий Федотов, Виталий Воловатов