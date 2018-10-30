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Общество

30 октября, 13:51

Москва онлайн покажет, как признаться друг другу в нелюбви

общество Москва онлайн

Фото: depositphotos/inesbazdar

31 октября в Еврейском музее и центре толерантности состоится беседа о нелюбви. Все мы знаем, что любовь – центральная тема в искусстве. Каждому человеку хотелось бы любить и быть любимым. А какое место в культуре и обществе занимает противоположное чувство?

В свое время Ингмар Бергман, обратившись к проблеме нелюбви в браке в своей работе "Сцены из супружеской жизни", спровоцировал многочисленные разводы в Швеции. Режиссер как будто попытался показать, что недопонимание провоцирует кризис и вызывает разлад в семье. Нужно ли людям, которые признались друг другу в нелюбви, стараться сохранить брак и воскресить чувства.

О том, что такое нелюбовь, какой она бывает и к чему приводит расскажут:

  • Юлия Синеокая – доктор философских наук, заведующая сектором истории западной философии, заместитель директора ИФ РАН по научной работе, профессор РАН, ГАУГН, РГГУ, специалист по истории европейской и русской философии второй половины XIX–ХХ вв.

  • Варя Шмыкова – актриса театра, кино и телевидения, выпускница Школы-Студии МХАТ, выступает с труппой молодых актеров "Июльансамбль", снялась в фильме Андрея Звягинцева "Нелюбовь".

  • Владимир Мартынов – историк и теоретик музыки, композитор, автор музыки для кино и театра, автор курса лекций «Музыкальная антропология» в МГУ им. М.В.Ломоносова.

  • Евгений Осин – психолог, доцент факультета социальных наук, кандидат психологических наук, заместитель заведующего Международной лабораторией позитивной психологии личности и мотивации НИУ ВШЭ.

Смотрите трансляцию лекции 31 октября в 19:30 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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