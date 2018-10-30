Москва онлайн покажет, как признаться друг другу в нелюбви

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31 октября в Еврейском музее и центре толерантности состоится беседа о нелюбви. Все мы знаем, что любовь – центральная тема в искусстве. Каждому человеку хотелось бы любить и быть любимым. А какое место в культуре и обществе занимает противоположное чувство?

В свое время Ингмар Бергман, обратившись к проблеме нелюбви в браке в своей работе "Сцены из супружеской жизни", спровоцировал многочисленные разводы в Швеции. Режиссер как будто попытался показать, что недопонимание провоцирует кризис и вызывает разлад в семье. Нужно ли людям, которые признались друг другу в нелюбви, стараться сохранить брак и воскресить чувства.

О том, что такое нелюбовь, какой она бывает и к чему приводит расскажут:



Юлия Синеокая – доктор философских наук, заведующая сектором истории западной философии, заместитель директора ИФ РАН по научной работе, профессор РАН, ГАУГН, РГГУ, специалист по истории европейской и русской философии второй половины XIX–ХХ вв.

Варя Шмыкова – актриса театра, кино и телевидения, выпускница Школы-Студии МХАТ, выступает с труппой молодых актеров "Июльансамбль", снялась в фильме Андрея Звягинцева "Нелюбовь".



Владимир Мартынов – историк и теоретик музыки, композитор, автор музыки для кино и театра, автор курса лекций «Музыкальная антропология» в МГУ им. М.В.Ломоносова.



Евгений Осин – психолог, доцент факультета социальных наук, кандидат психологических наук, заместитель заведующего Международной лабораторией позитивной психологии личности и мотивации НИУ ВШЭ.