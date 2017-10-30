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Москва 24

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Общество

30 октября 2017, 18:05

Это мой выбор. Самые неожиданные звездные каминг-ауты

общество за рубежом

Голливудский актер Кевин Спейси совершил каминг-аут. Он признался в том, что у него были отношения и с женщинами, и с мужчинами. Артист также добавил, что в настоящий момент предпочитает "жить как гей".

Такие заявления в последнее время уже не редкость.
Редакция портала Москва 24 собрала пять самых неожиданных признаний знаменитостей о смене ориентации.

Эллен Пейдж

Фото: AP/Invision/Richard Shotwell

Актриса Эллен Пейдж ("Джуно", "Леденец", "Начало") открыто объявила о том, что у нее роман с танцовщицей Эммой Портнер. Девушка смело заявляет о своих отношениях и выкладывает фотографии в социальных сетях. О своей сексуальной ориентации Пейдж впервые рассказала в феврале 2014 года. Громкое заявление актриса сделала на конференции в поддержку ЛГБТ-молодежи.

Тайсон Фьюри

Фото: AP/Martin Meissner

Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA и WBO Тайсон Фьюри в 2016-м неожиданно заявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации на своей странице в Twitter.

"Хочу заявить, что я – гей", – написал боксер в соцсети.
Буквально за несколько часов до этой записи боксер опубликовал фотографию со своей женой и новорожденным сыном в больнице. Фьюри женат уже девять лет, это его второй ребенок.

Кристен Стюарт

Фото: AP/Thibault Camus

Звезда фильма "Сумерки" Кристен Стюарт призналась в том, что она лесбиянка. Правда, в некоторых интервью девушка все же говорит о своей бисексуальности.

Она утверждает, что не собирается делать события из своего признания и совершать каминг-аут.

Дэниэл Ньюман

Фото: кадр из сериала "Ходячие мертвецы"/
Фрэнк Дарабонт, Роберт Киркман, Тони Мур, Чарли Адлард

Американский актер Дэниэл Ньюман ("Ходячие мертвецы", "Дневники вампира") также совершил каминг-аут на своей странице в Twitter.

"Я горжусь быть открытым геем! LGBT, люблю вас, ребята!", – написал актер в соцсети.

Джим Парсонс

Фото: AP/Invision/Evan Agostini

Звезда "Теории Большого взрыва" Джим Парсонс в мае узаконил свои отношения с графическим дизайнером Тоддом Спиваком – они встречались около 14 лет.

Джим признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации в 2012 году. И тогда поклонники сразу попытались выяснить все о его избраннике, которого актер скрывал почти 10 лет. Правда, Парсонс редко выкладывал совместные фото в соцсетях, так что особым успехом старания фанатов не увенчались.

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