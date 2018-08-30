С корабля на пост: как влиться в рабочий ритм после отпуска

Жаркие летние деньки заканчиваются, а вместе с ними завершается и пора массовых отпусков. Работники постепенно возвращаются в офисы, на заводы и за руль автомобилей. О том, как войти в рабочий ритм после летнего отпуска, читайте в материале портала Москва 24.

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Приехать пораньше

Чтобы максимально упростить первый рабочий день после отпуска, стоит подготовиться к нему заранее. Не следует приезжать прямо в рабочий день, как говорится, "с корабля на бал". По словам президента ассоциации консультантов по подбору персонала Натэлы Кобулашвили, если работник уезжает отдыхать к морю или в другую дальнюю туристическую поездку, лучше вернуться хотя бы за два дня до начала рабочей недели.



Натэла Кобулашвили "Нужно, чтобы организм адаптировался к тому времени и к тем погодным условиям, где работает человек. Также нужно завершить отложенные домашние дела, которые накопились, и подготовиться к рабочему периоду".

Некоторые эксперты также советуют возвращаться из отпуска в середине недели, а не в начале – так будет легче плавно войти в рабочий ритм. Если же выйти из отпуска в понедельник, то за полную рабочую неделю можно устать настолько, что к выходным появится чувство, будто отпуска и не было.

В работу – с головой

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Все мы знаем, как сложно начинать работать в самый первый день. Впечатления после отпуска не выходят из головы, а рабочие дела не даются с первого раза. Однако эксперты считают, что к своим обязанностям стоит приступить сразу или даже прийти раньше начала рабочего дня, чтобы втянуться.

Если сразу свалилась гора работы, стоит рассортировать дела по важности: сначала заняться наиболее срочными и важными задачами. Лучше не браться за все, что появляется в течение дня и отказываться от маловажных задач в пользу больших, значительных целей.



Если мы говорим о токаре, то у него есть план, который он должен выполнить независимо от того, был он в отпуске или не был. Если мы говорим о бухгалтере, то у него есть отчетность, которую он должен сдать в установленный срок".

Натэла Кобулашвили президент ассоциации консультантов по подбору персонала "Работнику дается отпуск, чтобы отдохнуть, а не для того, чтобы прийти на работу и еще неделю постепенно входить в курс дела, выполнять более легкие задачи.Если мы говорим о токаре, то у него есть план, который он должен выполнить независимо от того, был он в отпуске или не был. Если мы говорим о бухгалтере, то у него есть отчетность, которую он должен сдать в установленный срок".

Не отвлекаться

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Так или иначе, в первый день все будет отвлекать от работы: расспросы коллег об отпуске, новости и обновления друзей в соцсетях, которые вы могли пропустить. Как бы ни хотелось наверстать упущенное, лучше не тратить на это время, а сосредоточиться на своих непосредственных обязанностях. По словам Кобулашвили, впечатлениями и новостями лучше всего обменяться после рабочего дня.

"Если у человека заканчивается рабочий день в шесть часов вечера, то он может в свое свободное время общаться с друзьями, в том числе в соцсетях, обмениваясь приятными впечатлениями после отдыха. Если он это делает в рабочие часы, то работодатель не обязан платить за то, как работник обменивается своими эмоциями, рассказывая, как он провел отпуск", – пояснила эксперт.

Уходить с работы вовремя

Тем не менее выход из отпуска вовсе не значит, что теперь нужно работать сверхурочно, чтобы что-то компенсировать. Отпуск был законным и полностью заслуженным. Поэтому спокойно уходите из офиса вовремя, не стоит переусердствовать с работой в первые дни.

Думать о хорошем

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По словам экспертов, главное – это начать рабочую неделю с хорошего настроения. По пути в офис или на производство стоит вспомнить обо всем хорошем, что дает работа. Например, благодаря работе вы содержите семью, позволяете себе ходить в ресторан или в кино, ездить на машине и так далее. Также хорошо поднять настроение после отпуска смогут обещанные повышение или прибавка к зарплате (проверено на себе), но главное – не расслабляться после этого.