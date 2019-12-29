10 вещей, которые стоит пожелать каждой маме

В конце каждого декабря мы мечтаем, чтобы наступающий год стал для нас более беззаботным и радостным, чем уходящий. А под бой курантов загадываем самые заветные желания. Чего стоит пожелать всем мамам, читайте в колонке журналиста и мамы четверых детей Анны Кудрявской-Паниной.



Как бы я провела Новый год, если бы у меня не было детей? О, я закатила бы роскошную вечеринку человек на двадцать, я наконец бы выпила шампанского без оглядки на грудное вскармливание и плохо спящих и рано встающих детей, еще шампанского – и плевать на последствия! Я бы гуляла до самого утра, а потом спала бы до обеда или, нет, почти до вечера. А проснувшись, вылезла бы из постели только за тем, чтоб достать из холодильника салатницу, вернуться с ней и столовой ложкой в постель и включить какой-нибудь фильм. И можно снова шампанского.

Хотя нет. Я бы поехала куда-нибудь далеко. И встретила бы Новый год на Таймс-сквер или на лыжах в Альпах, или вообще где-нибудь в Таиланде на пляже. Или… Или я бы просто устроила романтический Новый год на двоих с мужем: вкусный ужин при свечах, брют под бой курантов, потом (вырезано цензурой), ну и здоровый крепкий сон без пробуждения до утра.

Или… Ох, вариантов множество. Но. У меня есть дети. Маленькие дети. Поэтому мой Новый год будет совсем другим, как и у многих мам. Не стоит думать, что я жалуюсь. Это будет прекрасный праздник, наполненный детским смехом, восторгами, от малышей, и мы – взрослые – подзарядимся верой в чудеса и волшебство. И, пока бьют куранты, я тоже кое-что загадаю. Для себя. Только для себя. Хотя почему только для себя, я готова поделиться загаданным желанием со всем мамами.

Знаете, что стоит на первом месте в моем новогоднем виш-листе (не сомневаюсь, что у многих моих коллег по родительскому цеху тоже)? Правильно. Сон. Обычный нормальный сон. Без пробуждений. С вечера и до утра. И, желательно, без детей в постели. Я не против совместного сна, наоборот, даже очень за, и практикую его уже четвертый год. Он мне позволяет спать хоть как-то, не поднимаясь по несколько раз за ночь с кровати. Но с каким бы удовольствием я поспала не хоть как-то, а в удобной для меня позе, раскинувшись или свернувшись калачиком, или прижавшись к спине мужа, или… В общем, чего и вам, мои дорогие коллеги, желаю.



У меня лежат несколько книг, которые я очень хочу прочесть. Есть фильмы, которые я хочу посмотреть, не прерываясь. Ни то, ни другое в уходящем году не было для меня возможным. Теперь планирую это на следующий. И это еще одно из моих желаний, чтоб у всех мам появилось время на то, что они каждый год откладывают как неважное, несвоевременное, невозможное и по чему они на самом деле так скучают.

Регулярно делать что-то для себя – еще одно желание. О ком меньше всех заботится мама, которая заботится обо всех? Правильно. О себе. Все по той же причине, в списке приоритетов мамы она сама примерно где-то на третьей странице в самом низу. И это плохо. И, что это плохо, каждая мама прекрасно знает. И прекрасно знает, как трудно следовать прекрасному правилу: сначала маску на себя. Я очень хочу, чтобы каждая из нас позаботилась и о себе в следующем году. И неважно, что это будет: медицинский чекап или абонемент в бассейн, регулярные походы в театр или салоны красоты или просто ванна с масочкой, пеной, книжкой и бокалом розе раз в неделю.

Маленький отпуск для мамы. Мне кажется, прекрасное желание. Которое обязано сбыться. Такой отпуск, который кажется просто невозможным: как они без меня, как я без них?! Хотя бы на пару дней: уехать к подруге в Питер или провести уикенд в Праге, можно с мужем, можно одной, можно вообще снять номер в отеле и уехать, никуда не уезжая. Главное – сменить фон и не делать ничего из привычного домашнего рутинного списка дел. Никакой готовки, никакой уборки, просто сладкое ничегонеделанье.



Я очень желаю всем мамам, сидящим дома с малышами, общения, в котором они остро нуждаются. Но именно того, какого они хотят, а не только на детской площадке и родительских форумах.

У меня есть и утопические пожелания, например, чтобы мам перестали осуждать и стали замечать не как функцию, не как обслуживающий ребенка персонал, а как людей с их проблемами и нуждами, потребностями и возможностями; чтобы общество повернулось лицом к мамам и попробовало сделать это лицо добрым и понимающим; чтобы современные наука и техника подарили много новых приспособлений, облегчающих мамам жизнь.

Я очень хочу, чтобы мамы перестали избыточно тревожиться и нервничать, чтобы ответственность за все на свете с ними всегда делил кто-то еще, а иногда и просто брал на себя то, что обычно лежит на плечах мам, чтобы мамы научились просить о помощи, а им помогали, и чтобы в итоге радость материнства не тускнела из-за невыносимой легкости бытия.

Помните главный символ материнства? Чашка с остывшим чаем. В моем случае с кофе. Я эту несчастную чашку подогреваю за утро раз семь как минимум и все равно никак не выпью. Я очень хочу, чтоб у всех мам появилась эта возможность: не торопясь выпить чашку кофе или чая в уединении, ничего параллельно не делая и ни о ком не думая и не заботясь, съесть конфету и встать из-за стола, когда захочется, а не когда надо, возможность побыть с самой собой, провести это время для себя и получить удовольствие, возможность возвращать себе ресурсы, чтобы все мы могли сделать нашим детям в 2020 году счастливую маму.