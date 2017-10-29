Гиалуронка, вода и омега-3. 7 секретов ухода за кожей зимой

Зимой из-за резких перепадов температуры, ветра, мороза и сухого воздуха в помещениях кожа становится более чувствительной, сухой и стянутой. О том, как ухаживать за ней в холодное время, редакция портала Москва 24 поговорила с врачом-косметологом, членом Французского общества anti-age-терапевтов Александрой Гонт.

Поменять средства по уходу на зимние

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В холодное время снижается кровообращение и выделяется меньше подкожного жира. Из-за того что воздух в помещениях зимой часто пересушен, кожа в это время нуждается в дополнительном увлажнении, питании и защите. Косметологи отмечают, что жирная кожа зимой становится нормальной, нормальная обретает свойства сухой, а сухая – сверхчувствительной.

По словам Александры Гонт, использовать стоит кремы, сыворотки и маски, которые дополнительно увлажняют кожу. "Зимой можно пользоваться средствами с гиалуроновой кислотой. Сейчас она есть и в дорогих, и в дешевых косметических масках. Желательно, чтобы в состав средств входили витамины, особенно витамин C, который влияет на тканевое дыхание и кровообращение и стимулирует выработку коллагена. Можно пользоваться средствами с растительными экстрактами, которые обладают заживляющим эффектом, – ромашкой, календулой или алоэ вера (для жирной кожи). В средствах должен быть коктейль из витаминов, минералов и активных компонентов, которые помогут коже пережить этот период", – сказала она.

Удержать влагу в коже помогают глицерин, гиалуроновая кислота, силикон, сорбиты, мочевина и натуральные масла.

Ухаживать в несколько этапов

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Зимой, как и летом, уход за кожей должен состоять из нескольких этапов: очищение, тонизирование, увлажнение, питание и защита. Агрессивные очищающие средства – с этиловым спиртом и сульфатами – на зимнее время лучше отложить. Не рекомендуется также использовать сильно матирующую косметику, поскольку она пересушивает кожу. Пилинги, очищающие маски и скрабы могут вызвать раздражение.

Нужно обязательно использовать тоник. Он завершает процесс очищения, начинает увлажнение и готовит кожу к воздействию активных ингредиентов, советует Гонт. "Далее я бы порекомендовала включить в ежедневный "кожный" рацион сыворотки – увлажняющую, витаминную, антиоксидантную или антивозрастную. Они не содержат жировых компонентов, поэтому не обладают защитными свойствами. Как только сыворотка впитается, кожу нужно покрыть кремом. Для жирной и комбинированной кожи подойдет крем с облегченной текстурой, а для сухой и обезвоженной – жирный и питательный с большим количеством полезных компонентов", – говорит косметолог.

Наносить крем за час до выхода на улицу

"Мы − теплые. Это сказки, что, если мы вышли на улицу в мороз с кремом, у нас начинает "взрываться" кожа. Однако, чтобы крем хорошо впитался, желательно нанести его минут за 40−60 до выхода. Это нужно, чтобы крем впитался, и сверху можно было нанести макияж", – советует Гонт.

Зимой для защиты от мороза и ветра можно выбирать крема на масляной основе (oil-based), восстанавливающие липидный слой и защищающие от обезвоживания (barrier repair и lipid replenishing).

Контрастное умывание

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Зимой на кожу сильно влияют резкие перепады температур – на улице и в помещении. Разница может составлять 10–30 градусов. "Это влияет на сужение и расширение сосудов, на коже лица могут появиться сосудистая сеточка, отечность, признаки чувствительности – покраснения и шелушения. Чтобы избежать последствий, зимой мы рекомендуем более жирные по составу косметические продукты – кремы и увлажняющие маски, которые надо использовать чаще. Дома нужно делать закаляющие процедуры – чередовать теплую и холодную воду, чтобы подготовить кожу к таким перепадам", – отмечает косметолог.

При этом умываться лучше всего минеральной водой – она увлажняет и тонизирует.

Защита во время долгих прогулок

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Если вы собираетесь отправиться на долгую прогулку в мороз, например кататься на лыжах, лучше использовать специальные кольдкремы. Они представляют собой эмульсию из воды и воска, благодаря чему на коже образуется неощутимая пленка. На время прогулки также нужно защитить кожу от солнечных лучей. Для зимы подойдет крем с фильтром защиты 15 или выше.

Пить больше воды и есть натуральные продукты с омега-3

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Один из ключевых моментов для красоты кожи зимой – это достаточное количество воды (не меньше 1,5 л в день).

В рационе должны быть сезонные фрукты, овощи и первые блюда. Диетологи советуют зимой есть больше продуктов с жирными кислотами (омега-3). Они содержатся в орехах (грецких, пекане, миндале и макадамии), рыбе (особенно в лососе, палтусе и тунце). Полезны для кожи натуральные растительные масла: оливковое, льняное, кукурузное, подсолнечное, рапсовое и соевое. Ускорить регенерацию клеток кожи помогают продукты, богатые антиоксидантами: перец, свекла, фасоль, клюква, малина и черная смородина.

Увлажнить воздух

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Еще одна важная деталь − это центральное отопление и обогреватели. Они очень сильно сушат воздух в помещении, что пагубно сказывается на состоянии волос и кожи. Из-за этого она становится обезвоженной, нарушается защитный барьер и обостряется чувствительность. Решить проблему помогут увлажнители. Оптимальная влажность, которую нужно поддерживать в помещении, – от 50 до 70%.