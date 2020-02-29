Дети в контакте: надо ли вытаскивать подростка из Сети в реальную жизнь

Соцсети – зло для подростка. Можно быть уверенным, что большинство родителей считают именно так. Почему взрослые пытаются выдернуть детей из интернета, нужно ли это и возможно ли в принципе – читайте в колонке журналиста и мамы четырех детей Анны Кудрявской-Паниной.



Общее место для родителей подростков – жаловаться, что ребенок гораздо больше времени проводит в соцсетях, чем в реальном общении, что у него гораздо больше виртуальных приятелей, чем реальных друзей. В большинстве случаев старшее поколение уверено, что это очень плохо и что ребенка необходимо срочно спасать. Так можно ли выдернуть подростка из Сети? А главное – зачем?

Недавно коллега мне рассказала, что в одном из интернет-сообществ увидела пост, где мама девочки-подростка просила совета и задавала вопрос, где ее дочери найти новых друзей, научиться общаться вне социальных сетей. Девочка, по словам мамы, немного замкнутая, стеснительная и отчаянно нуждается в компании друзей. При этом у ребенка есть несколько близких подруг и увлечения – игра на гитаре и рисование.

Я несколько дней размышляла над этим вопросом, хоть и обращен он был не ко мне. Я даже попросила коллегу спросить топикстартера, а вот это вот все про "отчаянно нуждается в компании друзей" – это ребенок транслирует или в этом, условно говоря, отчаянно нуждается мама? Мы спросили, но мама так и не ответила.

Дети – это те же взрослые, которые просто еще не выросли. Расхожая фраза и исключительно справедливая.

Для замкнутого и стеснительного подростка несколько близких реальных подруг более чем достаточно. Огромные трудности такому ребенку может создать родитель-экстраверт, если он будет считать, что это ненормально. Как нельзя насильно осчастливить, так и нельзя насильно сделать интроверта экстравертом. А главный вопрос – зачем?

Чаще всего для того, чтобы снять родительскую тревогу. Если у мамы и папы есть проблемы с эмоциональным интеллектом, то они будут с упорством экскаватора выкорчевывать ребенка-интроверта из интернета и выпинывать в реальный мир за дружеской компанией. Получится ли из этого что-то толковое? Дураку понятно, что нет. Но это со стороны, а внутри ситуации очень часто взрослые за деревьями не видят леса. Потому что тревога – в интернете плохому научат, ребенок будет одиноким, никогда не социализируется и так далее и тому подобное – заглушает голоса и разума, и сердца.



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Среди моих друзей и знакомых интровертов немало, да что там говорить, мои муж и сын – ярко выраженные интроверты. И я думаю, что они оба очень удивились бы, если бы их матери стали настаивать на принудительной социализации. В подростковом и юношеском возрасте у них были друзья, реального общения с которыми им было более чем достаточно. Все остальное они добирали там, где считали нужным, возможным и интересным, и далеко не только в Сети.

И если вы таки вытащите интроверта из Сети, он найдет альтернативу. Только она вам тоже может не понравиться, потому что альтернативой виртуальному общению у интроверта скорее станет отсутствие общения как такового. Если в виртуальном пространстве собеседника можно на время "выключить" и отложить общение, то в реальном обычно приходится поддерживать контакт. А оно интроверту надо?

И для подростка-интроверта нынешние времена высоких технологий – просто спасение. Люди, которые достаточно сложно сходятся с кем-то в реальной жизни, часто с гораздо большей легкостью общаются в интернете. Я знаю многих взрослых – в жизни застенчивых и замкнутых, активных и раскрепощенных в Сети. И знаю, как общение в интернете помогало им найти и настоящих друзей, и работу, и устроить личную жизнь.

И только отчасти потому, что жили в разных городах, другая причина уже названа выше. И я допускаю, что ему как интроверту было гораздо комфортнее такое общение на первом этапе отношений, а меня как экстраверта это ни капли не смущало.

Более того, Сеть – это отдушина и для экстраверта, особенно для того, которому в силу тех или иных причин не хватает общения в реале.

Я не буду говорить, что общение в соцсетях – это сплошная польза. Конечно, нет. Но и не скажу, что это суррогат настоящего реального общения.

И что там лукавить, скажите мне, взрослые жители мегаполиса, вы сами со своими друзьями чаще общаетесь при личной встрече или в соцсетях и мессенджерах? И не считаете ли вы их дивной находкой для возможности оставаться в контакте с близкими людьми в условиях современной жизни с ее сумасшедшим ритмом?



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Я не буду говорить, чем опасна Сеть, мы и так об этом знаем слишком много, потому что, опять же, давно стало общим местом расписывать исключительно ужасы, ждущие наших детей по ту сторону экрана. Но ужасы могут ждать их и за дверью квартиры. На самом деле можно спорить, какая из реальностей способна нанести большее зло и причинить больший вред. Но и в том, и в другом случае задача родителя – защитить ребенка и научить его, как обезопасить себя в реальном и виртуальном мирах, рассказать, на какие "красные флаги" надо обращать внимание, какие возможные опасности могут ждать его в реальной и виртуальной жизни. А просто так выпихивать ребенка в реальный мир ради "компании друзей", на мой взгляд, – путь в никуда. Ну или к психотерапевту в будущем.

Нельзя сделать общительным человека против его воли и природы. Нельзя насильно с кем-то сдружить. Если ребенок-подросток сам страдает от нехватки реальных друзей, тогда, конечно, помогите ему. Поищите вместе с ним (конечно, опять же в Сети) интересные проекты для ребят его возраста, может быть, именно там, увлекшись общим делом, он найдет тех, кого ему так не хватало. Если вам кажется, что виртуальный мир заменяет ребенку мир реальный, предложите ему то интересное, что сами знаете. Или попробуйте увлечься его интересами, чтобы по крайней мере лучше понять, что важно вашему сыну или дочери, чтобы говорить на одном языке.

А еще иногда вспоминайте, что сто лет назад чтение, которым мы сейчас счастливы были бы занять своих детей, считалось весьма вредным увлечением: оно портит зрение, возбуждает нервную систему, влияет на осанку и пищеварение. Согласитесь, нам сейчас забавно слышать это о книгах, а не о сидении перед монитором. И даже интересно, какое новое увлечение будет считаться вредным, когда наши дети, выросшие на общении в соцсетях, будут тревожиться за своих подростков.