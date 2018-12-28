От елки до нарядов: как встретить Новый год свиньи во всеоружии

До Нового года осталось всего четыре дня – самое время украшать квартиру и продумывать праздничный стол. Как провести главную ночь в году так, чтобы привлечь максимальный заряд удачи на все последующие 365 дней – в материале портала Москва 24.

На самом деле, по китайскому или восточному календарю год Земляного или Желтого Кабана наступает 5 февраля. Но в России так заведено, что праздник встречают уже с символом новогоднего животного. Кабан – последний знак китайского гороскопа, всего которых 12. По словам астрологов, он впитывает в себя мудрость и качества всех предыдущих знаков, а значит – пройдет более позитивно, чем подходящий к концу 2018-й. "Год Свиньи несет нам процветание, изобилие, счастье, – пояснила астролог Татьяна Кирилова, – и главной темой станет стремление к финансовому достатку, благополучию".

Людям, родившимся в год свиньи, стоит ожидать особенной удачи во всех начинаниях – это лучшее время для реализации всех желаний, достижения целей.

Кстати, астрологи утверждают, что 2019 год также будет благоприятным для создания семей и рождения детей, к чему не располагал прошлый год Желтой Собаки.

Праздничный интерьер

Новогодний декор – дело вкуса каждого. Однако существует несколько трендов, к которым стоит прислушаться.

У символа года, Земляной Свиньи, есть свой набор цветов, на которые можно опираться, чтобы в праздничную ночь привлечь больше удачи. Эксперты советуют использовать больше золотых и желтых украшений. Комбинировать их можно с природными красками – зеленый, оранжевый, коричневый и все оттенки красного вполне подойдут.

Украшая квартиру, обратите внимание на размеры помещений. Чем больше пространства, тем объемнее должны быть детали. Точки для декорирования определяются визуально. "Заходите в комнату, куда упал взгляд – туда и стоит поставить композицию", – советует дизайнер-декоратор Елена Русланова.

Возвращаясь к трендам, в последние несколько лет в вопросах украшения помещений предпочитают минимализм и простоту. Собеседница портала отметила, что в таком случае отлично подходят монобукеты и монокомпозиции. Например, можно поставить несколько ваз с еловыми ветками по периметру комнаты – и этого уже будет достаточно.

В целом, строгих правил по украшению квартиры нет. Что нравится, то и делайте. Главное, чтобы комната нравилась ее жильцам и передавала им новогоднее настроение.

Однако есть базовый пул элементов декора, про которые лучше не забывать. И, в первую очередь, это елка. Некоторые отказываются от нее, потому что живую жалко, а искусственные не приемлют. Но растение в качестве украшения должно быть обязательно: можно ограничиться еловыми ветками, передающими запах, цветами илекса, амариллиса или можжевельником.

Если ваш выбор остановился все же на ели, стоит подумать и об украшениях. В этом вопросе нужно опираться на свою фантазию и предпочтения. Но если вы не уверены в собственном вкусе, Русланова поделилась советом, как избежать провала: "Не берите игрушки больше трех цветов и трех фактур". Также убедитесь в наличии главных элементов елки – гирлянды и новогодней звезды. А вот от дождиков, мишуры и различных бус лучше отказаться: их очень сложно красиво сочетать.

А в целом, игрушки выбирайте по принципу "Будет ли она радовать меня каждый день?" Если да, то хоть старинными ложками украшайте.



Кстати, гирлянду можно использовать не только в качестве элемента новогодней елки. Огоньки хорошо послужат и для украшения комнаты. Зима – темное время, да и сам новый год празднуют ночью, поэтому нужно добавить больше света, объяснила эксперт. Для квартир стоит выбирать теплые тона или использовать разноцветные лампочки. Холодный свет больше подходит для магазинов и офисов.

Ну а чтобы отдать дань наступающему году, можно в качестве украшений добавить статуэтки поросят. И лучше всего подойдут копилки – для привлечения инвестиций. Кстати, их хорошо использовать и в качестве подарков – чтобы дарить удачу родным и близким.

Астролог Татьяна Орлова отметила, что в грядущую новогоднюю ночь будут хорошо выражены водные знаки Зодиака, а значит можно привлечь в качестве украшений и элементы этой стихии: маленькие водопады и фонтанчики.

Ну а когда именно заниматься декором – строгих временных рамок нет. Главное – желание.

Новогодний стол

Самое популярное место в этот праздник. А значит, о нем нужно позаботиться с особой тщательностью.

При сервировке стола придерживайтесь простоты и минимализма. В центре можно поставить монокомпозицию. "Там идеально будут смотреться настоящие свечи, – посоветовала Русланова. – Вокруг можно использовать еловые ветки, игрушки, венки, но главное – это живой теплый свет".

Декорировать можно и тарелки. Самый простой ход – украсить салфетки. Привяжите к ним еловые веточки или илекс: такие элементы – тренд последних двух лет. Использовать при этом лучше однотонные салфетки, а уже готовую композицию положить на тарелку.

Для сервировки – достаточно, и теперь стоит озаботиться меню. Главный и очевидный принцип – не использовать в блюдах свинину, чтобы не отпугнуть символ наступающего года. Татьяна Кирилова напомнила, что лакомствами нужно "баловать не только себя, но и свинку", а значит, стол должен быть богатый и ломиться от еды и закусок.

Автор кулинарных книг Владислав Пискунов перечислил те виды блюд, которые, по его мнению, обязательно должны присутствовать в качестве праздничных угощений.

Обязательно должны быть закуски – соленая или запеченная рыба, деликатесное мясо. Должен быть традиционный салат: оливье или селедка под шубой – у кого как. Приготовьте большую птицу – гуся, утку или индейку: выглядит красиво и празднично. Не забудьте про студень.

Здесь есть проблема: традиционно холодец готовят из свинины. Поэтому в наступающем году придется выкручиваться, и шеф-повар ресторана "Пауланер" Дмитрий Новичков поделился секретами, как это сделать. "На замену свинине можно взять говяжью рульку или куриные крылышки, – рассказал он. – Ну а любители экзотики используют мясо лося. Принцип готовки тот же, нужно только добавить можжевеловую ягоду для хвойного аромата".

Не стоит забывать, что сама новогодняя ночь пройдет под знаком воды, а значит пополните стол соответствующими блюдами. "Приготовьте морепродукты, рыбу, традиционную икру не забудьте", – советует Татьяна Орлова. Она также отметила, что стоит сократить количество алкоголя или отказаться от спиртного вообще.

А вот покушать в удовольствие нужно – поэтому на праздничный стол нужнл добавить еще и сладкое: конфеты, сдобу и фрукты.

Карнавальный костюм

После подготовки квартиры и стола, важно не забыть и почистить перышки. Прическа и наряд – все должно быть на высшем уровне, как у женщин, так и у мужчин. В эту новогоднюю ночь будет уместным классический стиль в одежде, но можно привнести какой-то драматический элемент: что-то вызывающее, сексуальное, экстравагантное – эротический подтекст обязательно должен быть, советуют эксперты.

Цветовая гамма наряда, в идеале, должна соответствовать новогоднему символу, однако и ее можно украсить. "Используйте золотые ткани, серебряные, парчу, принт в горошек, ткани с люрексом", – предложил дизайнер и стилист Владислав Лисовец. Он также отметил, что главный принцип в выборе новогоднего наряда – комфорт. Заветная ночь часто связана с активными отдыхом, прогулками, танцами – а значит, высокие каблуки и короткие юбки будут только мешать.

Достаточно будет либо блестящей блузки, либо блестящей юбки в сочетании с классическими вещами. Обувь на низком или маленьком каблуке. Подойдет вообще любая элегантная, менее повседневная одежда – мода сегодня разрешает носить простые и удобные вещи.

Кстати о моде. По заверению дизайнера, в следующем году тренды в одежде практически не изменятся. "Кто еще не купил остроносую обувь с кривым, странным каблуком – это точно стоит сделать, – настаивает Лисовец. – Также в моде остаются объемные жакеты, цветочные принты, нежные цвета – пудровый, бледно-голубой, фисташковый, а если брать крайности – фуксия, ядовито-розовый, гусеничный. Но их лучше использовать единично – на каком-то отдельном аксессуаре". Если хотите быть нарядными в новогоднюю ночь, дизайнер предлагает остановить выбор на винтажных платьях в стилистике конца 1970-х годов, "похожих на те, что носили наши бабушки".

Когда все, наконец, готово, можно отмечать праздник. Помните: как встретишь Новый год, так его и проведешь. И в эту ночь, согласно всем прогнозам и приметам, праздник должен быть максимально добрым, душевным, семейным и веселым.

С наступающим!

Анастасия Павелко