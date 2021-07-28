Кто получит единовременную выплату в 10 тысяч рублей на детей

Владимир Путин поручил досрочно начать единовременные выплаты в 10 тысяч рублей на школьников. Изначально предполагалось, что россияне смогут получить поддержку с 16 августа. Теперь же срок перенесли на 2 августа, чтобы родители детей не спеша подготовились к учебному году. Рассказываем, кто может претендовать на денежную помощь, а также как ее получить.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Кому положена выплата?

Обратиться за единовременной выплатой в 10 тысяч рублей могут следующие категории граждан:

1. Один из родителей (усыновителей, опекунов или попечителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет. Выплата положена каждому ребенку при условии, что он имеет гражданство Российской Федерации и достиг возраста 6 лет не позднее 1 сентября 2021 года.

2. Инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, обучающиеся в школах или интернатах по основным общеобразовательным программам и имеющие гражданство РФ. Выплату можно получить самостоятельно либо одному из родителей (законных представителей).

Выплата будет производиться с 2 августа по декабрь 2021 года. Заявление можно подать уже сегодня, их принимают вплоть до 1 ноября. Выплаты не станут учитывать в составе доходов семей, которым также предоставляются иные меры социальной помощи. Кроме того, эти деньги нельзя списать за долги.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Как получить единовременную выплату?

Чтобы получить поддержку, необходимо лично подать заявление в территориальном отделении Пенсионного фонда России (ПФР) или дистанционно на портале госуслуг. Обращение рассмотрят в течение пяти рабочих дней.





из постановления правительства Перечисление единовременной выплаты осуществляется территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты принятия решения об осуществлении единовременной выплаты.

В том случае если в семье несколько детей школьного возраста, разрешается подать одно заявление на всех. Для оформления выплаты потребуется предоставить паспорт, свидетельство о рождении ребенка, реквизиты банковского счета, а также данные СНИЛС родителя и ребенка.

Ознакомиться с примером заявления на поддержку можно здесь.

Для полного или частичного отказа в выплате основанием являются в том числе представление недостоверных сведений и получение денег другим родителем или опекуном, а также лишение родительских прав.