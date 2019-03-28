Почему студентка РАНХиГС пожаловалась на действия вуза

23-летняя студентка Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Полина Голева пожаловалась в микроблоге Twitter на то, что представители вуза, в котором она обучается, сообщили ее маме о возможном отчислении девушки. По словам Полины, ее разрешения на это никто не спрашивал. Теперь она подумывает сменить учебное заведение по собственному желанию. Разбираемся, насколько обоснованным и законным было решение вуза проинформировать о ситуации родителей совершеннолетней студентки.
Без разрешения
"Добрый день, Александра Викторовна! Сообщаем, что Ваш ребенок, обучающийся в РАНХиГС, представлен к отчислению за академическую неуспеваемость из числа студентов Академии. Просим связаться с деканатом по телефону", – говорилось в СМС, которое получила мама студентки Голевой. Полина сделала скриншот переписки и опубликовала его в микроблоге Twitter.
Фото: twitter.com/golevka
Девушка обучалась на бюджетном отделении в Институте общественных наук (РАНХиГС) на социолога. В разговоре с Москвой 24 она пояснила, что представители вуза пока никак не извинились за свои действия. После этой истории Голева думает над тем, чтобы сменить вуз по собственному желанию.
Позднее с официального аккаунта в Twitter РАНХиГС ответили студентке, что прислали СМС ее маме, потому что не могли "передать уведомление об отчислении лично".
"Полагаем, определенность Вашего статуса в глазах родителей все же важнее надуманной "неэтичности" такого сообщения. Мы предельно внимательно относимся к соблюдению законодательства, поэтому смеем Вас заверить, что этим СМС мы не разгласили ваших персональных данных", – пояснили в РАНХиГС.
"Вуз ничего не нарушил?"
Председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко рассказал Москве 24, что перед поступлением все студенты подписывают согласие на обработку персональных данных.
"Университет в целях исполнения своих обязанностей имеет право обрабатывать и передавать информацию третьим лицам в рамках своей деятельности. Поэтому чисто теоретически вуз может это делать, – пояснил он. – Если бы студентка училась на платном отделении, а ее обучение оплачивали родители, в этом случае вуз обязан проинформировать о том, что договор будет расторгнут в связи с неуспеваемостью студента".
По его словам, обычно списки на отчисление и приказы руководство вуза публикует в открытом доступе. "Поэтому родители могли об этом узнать и со стендов, а не из СМС", – рассказал он.
Собеседник Москвы 24 добавил, что довольно часто родители узнают об успеваемости своих детей, только посетив деканат.
"Я сам работал в деканате. И как раз история, где родители приходят в деканат и потом слезами плачут о том, что нашего ребенка отчислили, а мы даже не знали, намного чаще происходит", – заключил он.
Руководитель Общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктор Панин также подчеркнул, что главный вопрос – в соглашении на обработку персональных данных студента.
"Надо разобраться, давал ли кто-то из родителей письменное согласие на обработку персональных данных, и понять, что в этом согласии было прописано, потому что там мог бы быть пункт, что вся информация должна доводиться в полной форме до законных представителей. Если подобная бумага подписывалась, то вуз ничего и не нарушил", – пояснил эксперт.
Если же в документе такого пункта не было, то студентка вполне может обратиться в суд, считает Панин.