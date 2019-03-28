Почему студентка РАНХиГС пожаловалась на действия вуза

23-летняя студентка Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Полина Голева пожаловалась в микроблоге Twitter на то, что представители вуза, в котором она обучается, сообщили ее маме о возможном отчислении девушки. По словам Полины, ее разрешения на это никто не спрашивал. Теперь она подумывает сменить учебное заведение по собственному желанию. Разбираемся, насколько обоснованным и законным было решение вуза проинформировать о ситуации родителей совершеннолетней студентки.

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Без разрешения

"Добрый день, Александра Викторовна! Сообщаем, что Ваш ребенок, обучающийся в РАНХиГС, представлен к отчислению за академическую неуспеваемость из числа студентов Академии. Просим связаться с деканатом по телефону", – говорилось в СМС, которое получила мама студентки Голевой. Полина сделала скриншот переписки и опубликовала его в микроблоге Twitter.

Фото: twitter.com/golevka

Девушка обучалась на бюджетном отделении в Институте общественных наук (РАНХиГС) на социолога. В разговоре с Москвой 24 она пояснила, что представители вуза пока никак не извинились за свои действия. После этой истории Голева думает над тем, чтобы сменить вуз по собственному желанию.



Полина Голева студентка РАНХиГС Не знаю, если честно, вышел ли приказ об отчислении, но он рано или поздно выйдет. До этого сообщения планировала восстановиться, теперь вуз вызывает самые неприятные эмоции, буду, наверное, в другой поступать. Но это неточно, думать буду ближе к сентябрю.

Позднее с официального аккаунта в Twitter РАНХиГС ответили студентке, что прислали СМС ее маме, потому что не могли "передать уведомление об отчислении лично".

"Полагаем, определенность Вашего статуса в глазах родителей все же важнее надуманной "неэтичности" такого сообщения. Мы предельно внимательно относимся к соблюдению законодательства, поэтому смеем Вас заверить, что этим СМС мы не разгласили ваших персональных данных", – пояснили в РАНХиГС.

"Вуз ничего не нарушил?"

Председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко рассказал Москве 24, что перед поступлением все студенты подписывают согласие на обработку персональных данных.

"Университет в целях исполнения своих обязанностей имеет право обрабатывать и передавать информацию третьим лицам в рамках своей деятельности. Поэтому чисто теоретически вуз может это делать, – пояснил он. – Если бы студентка училась на платном отделении, а ее обучение оплачивали родители, в этом случае вуз обязан проинформировать о том, что договор будет расторгнут в связи с неуспеваемостью студента".

По его словам, обычно списки на отчисление и приказы руководство вуза публикует в открытом доступе. "Поэтому родители могли об этом узнать и со стендов, а не из СМС", – рассказал он.



Олег Цапко председатель Всероссийского студенческого союза Если самой студентке не хотелось, чтобы об ее успеваемости узнали, ей надо было обратиться в деканат, чтобы не передавали эти данные. Нередко бывает, что родители могут не общаться с детьми или быть с ними в плохих отношениях.

Собеседник Москвы 24 добавил, что довольно часто родители узнают об успеваемости своих детей, только посетив деканат.

"Я сам работал в деканате. И как раз история, где родители приходят в деканат и потом слезами плачут о том, что нашего ребенка отчислили, а мы даже не знали, намного чаще происходит", – заключил он.

Руководитель Общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктор Панин также подчеркнул, что главный вопрос – в соглашении на обработку персональных данных студента.

"Надо разобраться, давал ли кто-то из родителей письменное согласие на обработку персональных данных, и понять, что в этом согласии было прописано, потому что там мог бы быть пункт, что вся информация должна доводиться в полной форме до законных представителей. Если подобная бумага подписывалась, то вуз ничего и не нарушил", – пояснил эксперт.

Если же в документе такого пункта не было, то студентка вполне может обратиться в суд, считает Панин.