Как жители Чертанова борются с неправильной парковкой водителей во дворах

Жители столичного Чертанова жалуются в Сети на то, что недобросовестные водители закрывают глаза на ПДД и паркуются на тротуарах, газонах и детских площадках. Чертановцы уверены в том, что район не рассчитан на такое количество автомобилей, которое "стекается" во дворы. Портал Москва 24 решил разобраться в ситуации.

Ни пройти ни проехать

Каждый, кто хоть раз заходил в московские дворы, знает одну из главных их проблем – иногда даже обычному пешеходу, не говоря уже о маломобильных людях, невозможно протиснуться среди припаркованных машин. Кто-то ставит автомобиль на тротуар, а самые ленивые водители подгоняют транспорт прямо ко входу в подъезд, перекрывая к нему проход.

17-летний Валера учится в одной из чертановских школ и не раз обращал внимание на проблему с парковками. "Проход занимают, тем более столбы вдоль тротуара не везде стоят. Пожарная зона у подъезда занята почти везде. Но люди к этому равнодушно относятся, наказывать не рискуют, это статья о порче имущества, а ГАИ не вызывают – трата времени. На прошлой неделе молодежь акцию проводила, под дворники стикеры складывали, но это единичные активисты", – рассказал подросток.

Как правило, от запаркованности дворов больше всего страдают самые немобильные горожане – матери с колясками, пенсионеры и инвалиды. Узкие тротуары становятся совсем непроходимыми, и таким пешеходам приходится выходить на проезжую часть. Но, во-первых, это чисто физически тяжело, ведь мамам, к примеру, коляску с ребенком приходится перетаскивать через бордюры. Во-вторых, в часы пик дорога так же забита автомобилями. Человек не может себя почувствовать в безопасности в собственном дворе.

Евгения воспитывает слепую дочь и постоянно сталкивается с занятыми тротуарами. В частности, она привела в пример паркинг у отделения банка, расположенного неподалеку от ее дома. "Прямо под его окнами находится парковка, и машины, чтобы на нее попасть, сначала едут по тротуару. Рядом, во дворе, где находится магазин, вообще нет тротуара, сплошная проезжая часть. У входа в магазин ходят люди, ездят машины, все вперемешку. У меня на них жаловаться времени нет, бегать по инстанциям, у меня ребенок инвалид, я ей занимаюсь", – рассказала Евгения.

В соцсетях время от времени между жителями района вспыхивают дискуссии по поводу неправильно запаркованных автомобилей. Основной аргумент владельцев машин – отсутствие парковочных мест.

Вячеслав давно проживает в Чертанове и уверен, что главный мотив у недобросовестных водителей другой. "Неправильные парковки вижу достаточно часто, но больше связываю это с простой ленью. С парковочными местами разные ситуации. Где-то мест хватает, как правило, там два-четыре дома соединены одной дворовой дорогой. Где-то не хватает, но чувствуется, что машин много, и растут они быстрее, чем парковочные места. У кого-то две или три машины на семью, а район старый, сформированный давно, сложно найти новые места под парковку. В одно время были масштабные работы по увеличению парковочных мест, до определенного времени они были полупустые, сейчас – битком", – рассказал Вячеслав.

Есть ли решение?

Фото: портал мэра и правительства Москвы

К сожалению, всегда находятся желающие решать вопросы радикально. Под каждой фотографией очередного автомобиля, закрывшего тротуар, всегда находятся борцы за справедливость, которые советуют "спустить колеса" или "ключом пройтись от борта до борта". Чаще всего это не выходит за пределы соцсетей, но для самых горячих голов напомним, что умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества – это уголовная статья, по которой можно угодить за решетку на два года.

Большинство жителей все-таки настроены более миролюбиво. Вячеслав рассказывает, что не помнит случаев решения проблемы паркинга в агрессивной форме. "В основном все ограничивается возмущениями. Еще используют приложение для фотофиксации нарушения с последующим наложением штрафа, например, "Помощник Москвы". В принципе, наверное, так и правильно, использовать приложение – это цивилизованный метод. Лучше, чем портить имущество", – поделился Вячеслав.

Приложение "Помощник Москвы" помогает бороться именно с неправильно припаркованными автомобилями. Сначала вам предложат считать номер машины, а потом с нескольких ракурсов и с промежутком в пять минут сфотографировать нарушителя. Через несколько дней придет уведомление, был ли оштрафован водитель или данных не хватило для взыскания. Приложение использует аккаунт с официального портала мэра Москвы. По данным пресс-службы МАДИ (Московская административная дорожная инспекция), приложение пользуется популярностью. "На сегодня его скачали более 300 тысяч пользователей, выявлено более 700 тысяч нарушений. Наибольшее количество связано с остановкой и стоянкой в зоне действия запрещающих знаков и парковкой на тротуарах", – рассказали порталу Москва 24 в пресс-службе ведомства.

Заядлые автомобилисты уверены в том, что проблему можно решить расширением парковок. Но статистика не на их стороне. По словам местных властей, сейчас в районе почти не осталось мест, где можно было бы разместить новые стоянки. Даже сейчас автомобилей столько, что никакие дополнительные точки не смогут решить проблему. Глава управы "Чертаново Центральное" Владимир Михеев объяснил порталу Москва 24 ситуацию с автомобилями в районе.

"У жителей района имеется около 38 тысяч легковых автомобилей и около 16, может 17 тысяч, – организованных машино-мест. Для того, чтобы решить (проблему. – М24), нужно порядка 20-25 тысяч парковочных мест", – говорит он.

Чиновник отметил, что городское пространство не безгранично. Чтобы обеспечить даже текущие потребности жителей, по действующим нормам, нужно больше 400 тысяч квадратных метров парковок.

"Чтобы только для нашего района решить проблему, нужно рядом построить город примерно на 40 тысяч жителей, половину нашего района. Если речь идет о расширении существующих парковок, то это локальные мероприятия, они везде, где можно, расширены. Остается небольшой участок, но это максимум 30-40 машино-мест, это не принципиально. Где еще найти на улице места для парковок, я на сегодня не вижу, мы обследовали всю дорожную сеть", – объяснил глава управы.

Перспективы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Каждая страна по-своему решает проблемы с парковками в крупных городах. По словам урбаниста Аркадия Гершмана, в международной практике нет единой схемы работы с водителями. В Нидерландах нужно получать разрешение парковаться на улице, а в Польше или Чехии в принципе нет понятия "бесплатные парковочные места". "В целом работает принцип "чувак, это твоя машина, поэтому ты об этом должен думать, а не мы". У нас пространство дворов не воспринимается жителями как свое, кажется, что это что-то ничейное. Можно вот так кинуть автомобиль, и никто тебе ничего не сделает. Такие люди даже не подозревают, что они живут рядом с соседями какими-то, что их действия могут мешать другим. Такое состояние общества, люди не понимают, что нужно думать о других", – рассказывает эксперт.

С тем, чтобы менять отношение людей к собственным дворам, согласны и власти Москвы. Михеев уверен в том, что для этого сейчас начинают складываться все условия. "Я считаю, что должен быть принципиальный подход – освобождать дворы от автомобилей для жителей. Двор должен быть для того, чтобы вывести детей, чтобы они могли безопасно играть во дворе, пенсионеры могли посидеть. А раз так, должны быть другие архитектурно-планировочные решения. Например, Сергей Семенович Собянин предложил по программе реновации "Дворы без машин". Абсолютно правильно решение. И как гражданин, и как житель Москвы – готов голосовать", – прокомментировал глава управы "Чертаново Центральное".

Если же говорить о дне сегодняшнем, то специалисты уверены в том, что реальное решение проблемы – это введение платы за парковки. Гершман объясняет, что, с одной стороны, это простимулирует водителей ответственно подходить к покупке автомобиля, а с другой, может дать толчок к появлению парковочного бизнеса, который сможет найти новые решения. "Когда мы вводим плату за парковку, и люди начинают искать места, у нас появляется спрос для создания паркингов. Это становится бизнесом. Твой автомобиль – это твоя ответственность. Ни город, ни другие жители не должны искать место под конкретно твой автомобиль. Это можно сравнить с личным диваном. Если у вас диван не помещается в квартиру, вы же не будете ставить на лестничную клетку или захватывать часть территории города", – заключил эксперт.