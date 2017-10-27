Экологию внутри Садового кольца проверят после "Моей улицы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве исследуют общественные пространства внутри Садового кольца и выработают экологическую концепцию их дальнейшего развития. Об этом порталу Москва 24 рассказали в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды. Работы будут производиться с середины ноября 2017 года до 1 июня 2018 года.

"Исполнитель должен произвести сбор данных и документации, необходимых для проведения исследования изменений доступности, безопасности, микроклимата, связанности, качества основных элементов, экологии общественных пространств города Москвы за период 2012−2017 годов, с учетом проводимых в указанный период мероприятий по благоустройству", – говорится в документах ведомства.



Особое внимание будет уделяться тому, насколько эти пространства стали доступнее, безопаснее. Для этого нужно будет в том числе сделать фотографии территорий и сравнить с такими же снимками, сделанными до благоустройства. По итогам наблюдений подготовят рекомендации по перспективному развитию и благоустройству.

Сбор данных для исследования должен проводиться путем обследования территории города и наблюдения за ней.

Большой Кисловский переулок до и после реконструкции. Фото: ТАСС/Николай Галкин



"Исследование городских пространств должно проводиться в течение дня, цифровые показатели фиксироваться каждый час, подсчеты проводятся в течение 5−10 минут каждый час в период с 9 часов утра до 8 часов вечера", – отмечено в материалах департамента.

Исследования будут проводиться как в будние, так и в выходные дни. Это поможет сделать наиболее точные выводы и выявить наиболее проблемные моменты общественного городского пространства. Будет учтено и мнение москвичей: порядка 5 тысяч горожан опросят по телефону.

Театральный проезд до и после реконструкции. Фото: ТАСС/Николай Галкин



В планах на 2017 год у Москвы – благоустройство 129 парковых и озелененных территорий общей площадью свыше 1,5 тысячи гектаров. В их числе 22 городских парка, 15 природных территорий, 50 парков по месту жительства и 42 знаковые территории (бульвары, скверы, озелененные площади). Более чем в 40 из них работы уже завершились.



Помимо этого до конца года у жилых домов столицы появится 15 новых скверов и бульваров. Зеленые территории площадью от 3 тысяч до 42 тысяч кв. м благоустроят в Восточном, Северном, Северо-Восточном, Северо-Западном, Центральном, Юго-Восточном и Южном округах. Самым большим станет бульвар на Новокуркинском шоссе.

А в Южном Бутове в следующем году появится ландшафтный парк площадью 140 гектаров. Он станет одним из центральных элементов инфраструктуры отдыха в районе, в котором проживает более 200 тысяч человек. После завершения всех работ для местных жителей откроют детские и спортивные площадки, пикниковые точки, несколько летних эстрад, десятки павильонов и многие километры велодорожек. Посетители парка также смогут отдохнуть у воды.