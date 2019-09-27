Магнитные бури в выходные: что нас ожидает и стоит ли беспокоиться о самочувствии

Все, у кого есть проблемы с давлением, сердцем и хроническими заболеваниями, – готовьтесь, на выходных 28 и 29 сентября на Земле ожидается магнитная буря. Если у вас нет возможности выйти на Tesla за пределы земного шара и переждать, пока буря не успокоится, читайте наш материал. Стоит ли вообще беспокоиться?

Что такое магнитная буря?

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

По прогнозам, предстоящая магнитная буря ожидается рано утром в субботу и воскресенье, она будет относиться к категориям G1 и G2. 28 сентября буря окажется средней, а 29 сентября – относительно слабой. Последняя сильная буря третьего уровня была зафиксирована 15 мая, такая случается раз в 1,5–2 года.

На самом деле такое явление называется геомагнитной бурей, потому что является видом геомагнитной активности. Хотя, наверное, вам все равно. Важнее узнать, почему во время нее вроде как болит голова и скачет давление, правда? Итак, вокруг нашей любимой планеты Земля есть невидимая оболочка – магнитосфера, которая защищает ее от солнечной радиации. Из космоса на нее воздействует солнечный ветер – это ионизированные частицы, которые идут потоком от Солнца.

Обычно внутреннее магнитное поле Земли и поле солнечного ветра разделены, поэтому частицы через эту зону проникнуть не могут. Но когда на Солнце происходит вспышка, поток частиц усиливается, за счет чего эта зона приближается к Земле. Под сильным давлением в магнитосфере меняются токи. Это и называется магнитной бурей, которую так боятся особо впечатлительные граждане.

На что влияет?

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Более подвержены магнитным бурям зоны высоких широт. "Там в период сильных бурь может ухудшаться распространение радиоволн, в связи с чем осложняются авиарейсы через полюс, – говорит ведущий научный сотрудник Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н. В. Пушкова РАН Валерий Петров. – Возникают проблемы с радиосвязью и GPS-навигацией, приборы начинают барахлить. Также, если самолеты летят очень высоко, там возрастает доза облучения, поэтому во время сильных бурь рекомендуют через эти зоны не летать".

Помимо этого, сильные изменения в магнитном поле могут влиять на работу высоковольтных линий электропередач и выход из строя электронной аппаратуры. Иногда даже сгорают трансформаторы. Но столице такие последствия вряд ли грозят, потому что Москва находится на более низких широтах, и магнитные бури сильного влияния на город не оказывают.





Валерий Петров ведущий научный сотрудник Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н. В. Пушкова РАН Наиболее активное высыпание частиц, которые могут оказывать какой-то эффект, происходит в зоне полярных сияний. Над Москвой полярных сияний практически не бывает.

Кстати, если вы мечтаете увидеть северное сияние, мчите под Архангельск, на Таймыр или в республику Коми. Также переливающиеся в небе огни можно наблюдать в Мурманской области, в частности, на Хибинах Кольского полуострова.

Как отражается на здоровье?

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

До сих пор у врачей нет однозначного мнения, влияют ли магнитные бури на здоровье человека или нет. Научный сотрудник Валерий Петров в диалоге с Москвой 24 рассказал о том, что проводились исследования, когда данные по бурям сравнивались с количеством вызовов скорой помощи и инфарктов, и некая зависимость наблюдалась.





Валерий Петров ведущий научный сотрудник Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н. В. Пушкова РАН Такая корреляция есть. Но неизвестно, какой процесс действительно спровоцирован бурями, а какой – самовнушением людей, которые за несколько дней услышали о предстоящем феномене и психологически себя настроили.

С ним отчасти соглашается и заведующий филиалом городской поликлиники № 5 Альберт Иорданян. По мнению врача, есть категория людей, подверженных влиянию магнитных бурь, но есть и те, у кого ухудшение здоровья спровоцировано психологическим фактором. Когда люди с неустойчивой психикой узнают о том, что на днях ожидается буря, они уже сами начинают настраивать себя на то, что будет плохо.





Альберт Иорданян заведующий филиалом городской поликлиники № 5 Есть категория метеозависимых людей, на которых магнитные бури влияют. В основном это люди пожилого возраста с ослабленной иммунной системой, с нарушениями сосудистой системы. Но здоровым человеком молодого и среднего возраста в 95–98 процентах случаев это не ощущается никак.

Для тех, кто все же подвержен воздействию магнитных бурь, врач рекомендует в эти дни следить за давлением и не подвергаться физическим нагрузкам. Если вы находитесь в теплом регионе, лучше не выходить на солнце, а в морозные дни – не выходить на улицу. "В целом не устраивать себе какие-то экстремальные ситуации и их избегать", – подчеркивает эксперт. Однако если вы страдаете хроническими заболеваниями, то лучше на всякий случай иметь под рукой лекарства.