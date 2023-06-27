В ГД назвали условия двойной индексации пенсий в 2025–2026 годах

В России в 2025–2026 годах предложили дважды за 12 месяцев провести индексацию выплат для пенсионеров, которые не работают. Такие данные следуют из проекта бюджета Социального фонда на ближайшую трехлетку. В документе также обозначены предварительные цифры перерасчета. Разбираемся, от чего зависит итоговый процент увеличения выплат.



Два раза в год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Минтруде подготовили план индексаций страховой пенсии на ближайшие три года для пенсионеров, которые не работают. Согласно проекту бюджета Социального фонда, повышение выплат ожидается один раз в январе 2024 года, при этом в 2025 и 2026 годах перерасчет произойдет дважды. В документе также обозначен предполагаемый процент индексации:

В 2024 году с 1 января – на 5,3%. Таким образом, среднегодовой размер страховой пенсии повысится до 22 772 рублей для неработающих граждан.

В 2025 году с 1 февраля индексация составит 4%. Второе повышение на 3,8% произойдет с 1 апреля. В итоге среднегодовой размер выплат составит 24 120 рублей.

В 2026 году с 1 февраля увеличение выплат произойдет на 4%. Затем еще на 2,8% с 1 апреля. За счет этого средний размер выплат повысится до 25 690 рублей.

Кроме того, по плану Минтруда, вырастет и фиксированная часть выплаты к страховой пенсии. В апреле 2024 года сумма достигнет 8 602,05 рубля, через год – 9 196,62 рубля. При этом в ближайшую трехлетку не планируется индексация накопительной пенсии, пенсии для работающих граждан и срочной пенсионной выплаты.



Возможны изменения?

Данные, которые приводит Минтруд, – корректировочные. Не исключено, что процент индексации в ближайшие три года будет выше того, что указан в плане. Об этом Москве 24 рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Депутат напомнила, что в 2022 году пенсия уже корректировалась дважды по поручению президента. "В результате произошло существенное увеличение. Вызвано это было обстоятельствами: повышающийся инфляцией в связи с западными санкциями. В этой ситуации нужно было защитить получателей пенсий", – подчеркнула она.

В 2025–2026 годах индексация с февраля будет происходить по уровню инфляции, а с апреля – по уровню роста доходов Социального фонда. Итоговый процент перерасчета зависит от этих данных. Они станут известны к началу 2025–2026 годов, объясняет парламентарий.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сегодня в бюджете уже заложено повышение пенсий на три года. Цифры, которые приводит Минтруд, – корректировочные, прогнозные. Если уровень запланированной инфляции будет выше, то мы с финансовым блоком правительства будем бороться за то, чтобы увеличить процент.

При индексации пенсии гражданам не нужно писать никаких заявлений, перерасчет и зачисление средств происходят автоматически, заключила депутат.

