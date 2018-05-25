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Общество

25 мая 2018, 17:00

"Трансформация-3" снова соберет в Москве лучших бизнес-экспертов

общество экономика город

29-30 мая в рамках Московской недели предпринимательства пройдет образовательный бизнес-форум "Трансформация-3. Цифровая экономика". Организатором традиционно выступает правительство Москвы.

Фото: ТАСС/URA.ru/Владимир Андреев

Образовательный форум "Трансформация" – один из крупнейших в мире форумов-интенсивов, направленных на развитие предпринимательских компетенций. Мероприятие проводится в столице уже третий раз: предыдущие прошли в сентябре 2017-го и феврале 2018 года, собрав более 40 000 участников.


Ключевой темой в этот раз станет развитие цифровой экономики. Программа мероприятия включает четыре модуля: цифровая экономика, трафик и упаковка, продажи и автоматизация. В рамках форума выступят порядка 30 экспертов из различных сфер. Свое участие подтвердили председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков, руководитель департамента малого бизнеса – старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин, президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский, генеральный директор eBay в России Илья Кретов, руководитель группы экспертов по стратегическим технологиям в Microsoft Константин Кичинский, основатель и генеральный директор компании "1С" Борис Нуралиев и многие другие.

По традиции, форум откроет мэр Москвы Сергей Собянин.

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

"Огромный интерес к форуму со стороны предпринимателей и экспертов стал поводом встречаться чаще и значительно расширить образовательный формат проекта. В связи с этим было принято решение проводить подобные форумы-интенсивы ежеквартально. Новая "Трансформация" пройдет под эгидой цифровой экономики, в ходе мероприятий представители московских и зарубежных высокотехнологичных компаний расскажут о новейших разработках в области цифровых и ИТ-технологий, а город представит возможности и государственные услуги для развития бизнеса в этой сфере", – рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

В рамках форума также состоятся четыре панельные дискуссии, посвященные развитию цифровой экономики, переходу компаний в диджитал-среду, искусственному интеллекту и большим данным, блокчейн-индустрии.

Также на "Трансформации-3" пройдет конкурс стартапов "Инвестиционный час", по итогам которого финалисты соревнования смогут представить свои проекты жюри и потенциальным инвесторам форума, а также получить инвестиции для развития своих проектов.

Подробнее о мероприятии на официальном сайте.

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