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Общество

24 мая, 20:26

Церемония награждения премии "Прорыв года". Видео

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В финал московской премии "Прорыв года" вышел 31 предприниматель. Лучших бизнесменов выбрали участники проекта "Активный гражданин" и совет при Штабе по защите бизнеса. Награждение лауреатов продет 27 мая на стадионе "Динамо" и завершится концертом группы Би-2.

Премия "Прорыв года" проводится в столице впервые. Она получила широкий отклик среди московских бизнесменов: за полтора месяца на конкурс поступило более 35 тысяч заявок. Сегодня лучших предпринимателей назовут в девяти номинациях: "Почетный стартап года", "Иностранный предприниматель года", "Экспортер года", "Социально ответственный бизнес года", "Возвращение года", "Франшиза года", "Мама — успешный предприниматель года", "Гран-при года" и "Молодой предприниматель года".

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