В диких условиях? Законны ли проверки сотрудников Wildberries в нижнем белье

В Сети появилось видео с практически обнаженными сотрудницами одного из складов Wildberries, которые стоят в очереди для осмотра вещей. Якобы такую процедуру им приходится проходить до начала смены, а весь процесс попадает в объектив камер видеонаблюдения. Разбираемся, насколько законны такие проверки и можно ли жаловаться на подобные условия работы.

С ног до головы

На разлетевшемся в Сети коротком видео сотрудницы склада Wildberries стоят в нижнем белье в очереди на проверку вещей. Далее в кадр попадает сама процедура: сотрудник охраны осматривает пакет и отдает его практически полностью обнаженной девушке.

На момент публикации материала Wildberries официально не комментировал видео.

Ранее СМИ уже рассказывали о практике подобных проверок на складах маркетплейса. По данным журналистов, такой досмотр происходит каждое утро. Весь процесс при этом попадает в объектив камер наблюдения, сообщает Life.ru.

На пункт досмотра сотрудник проходит в белье и рабочих ботинках – находиться там в своей обуви запрещено. Охрана проверяет верхнюю одежду, есть ли там запрещенные на территории склада предметы (к таким относятся, например, смартфон и часы). Взять с собой внутрь можно только сигареты, лекарства и кнопочный телефон.



Условия работы в Wildberries уже становились предметом обсуждения в СМИ. В середине марта 2023 года сотрудники пунктов выдачи пожаловались на новые штрафы за возврат товаров. По ним с владельца точки удерживалась цена заказа, если покупатель возвращал бракованную или подменную вещь. Из-за этого хозяева пунктов выдачи начали терпеть огромные убытки. После вмешательства профильных ведомств Wildberries убрал введенные штрафы.

Все по правилам?

С точки зрения законодательства требовать от сотрудника раздеваться для осмотра вещей нельзя. Об этом Москве 24 рассказала юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.





Валентина Яковлева юрист, эксперт по трудовому праву С большой долей вероятности здесь есть грубейшие нарушения не только трудового законодательства, но и конституционных прав с точки зрения личной неприкосновенности.

По ее словам, сам работодатель должен организовать труд таким образом, чтобы ничего лишнего не попадало на территорию организации.

"К примеру, сделать две зоны: в первой сотрудник оставляет запрещенные личные вещи под замком, во второй он исполняет свои трудовые обязанности. И переход между ними должен осуществляться через какие-либо технические средства, которые помогут выявить факт проноса. Например, турникеты и металлоискатели", – отметила Яковлева.

Кроме того, для каждого сотрудника должно быть обустроено место хранения разрешенных предметов. "Это необходимо, чтобы в любой момент, когда работнику нужно экстренно позвонить или принять лекарство, он мог это сделать", – сказала юрист.

Все нюансы, связанные с проходом к месту работы, должны быть прописаны во внутренних документах предприятия, обратила внимание Яковлева. Причем это право любой компании вне зависимости от рода деятельности, добавила она.

"Условно в своем регламенте организация может прописать, что с целью обеспечения безопасности и конфиденциальности запрещается проносить на территорию фото- и видеокамеру, а также смартфон, у которого есть такие функции. При этом подобные требования нужно обосновать", – подчеркнула Яковлева.

Она обратила внимание, что со всеми документами о внутренних правилах компании сотрудник должен быть ознакомлен под роспись. "Это происходит либо до подписания трудового договора, либо до вступления этих мер в силу, если речь идет об уже действующих работниках", – сказала эксперт.

Однако наличие подобных актов не всегда автоматически означает их законность. Если сотруднику кажется, что его права ущемляются, он имеет право обратиться с жалобой в прокуратуру и трудовую инспекцию, заключила Яковлева.

