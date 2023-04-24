В диких условиях? Законны ли проверки сотрудников Wildberries в нижнем белье

В Сети появилось видео с практически обнаженными сотрудницами одного из складов Wildberries, которые стоят в очереди для осмотра вещей. Якобы такую процедуру им приходится проходить до начала смены, а весь процесс попадает в объектив камер видеонаблюдения. Разбираемся, насколько законны такие проверки и можно ли жаловаться на подобные условия работы.
С ног до головы
На разлетевшемся в Сети коротком видео сотрудницы склада Wildberries стоят в нижнем белье в очереди на проверку вещей. Далее в кадр попадает сама процедура: сотрудник охраны осматривает пакет и отдает его практически полностью обнаженной девушке.
На момент публикации материала Wildberries официально не комментировал видео.
Ранее СМИ уже рассказывали о практике подобных проверок на складах маркетплейса. По данным журналистов, такой досмотр происходит каждое утро. Весь процесс при этом попадает в объектив камер наблюдения, сообщает Life.ru.
На пункт досмотра сотрудник проходит в белье и рабочих ботинках – находиться там в своей обуви запрещено. Охрана проверяет верхнюю одежду, есть ли там запрещенные на территории склада предметы (к таким относятся, например, смартфон и часы). Взять с собой внутрь можно только сигареты, лекарства и кнопочный телефон.
Все по правилам?
С точки зрения законодательства требовать от сотрудника раздеваться для осмотра вещей нельзя. Об этом Москве 24 рассказала юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.
По ее словам, сам работодатель должен организовать труд таким образом, чтобы ничего лишнего не попадало на территорию организации.
"К примеру, сделать две зоны: в первой сотрудник оставляет запрещенные личные вещи под замком, во второй он исполняет свои трудовые обязанности. И переход между ними должен осуществляться через какие-либо технические средства, которые помогут выявить факт проноса. Например, турникеты и металлоискатели", – отметила Яковлева.
Кроме того, для каждого сотрудника должно быть обустроено место хранения разрешенных предметов. "Это необходимо, чтобы в любой момент, когда работнику нужно экстренно позвонить или принять лекарство, он мог это сделать", – сказала юрист.
Все нюансы, связанные с проходом к месту работы, должны быть прописаны во внутренних документах предприятия, обратила внимание Яковлева. Причем это право любой компании вне зависимости от рода деятельности, добавила она.
"Условно в своем регламенте организация может прописать, что с целью обеспечения безопасности и конфиденциальности запрещается проносить на территорию фото- и видеокамеру, а также смартфон, у которого есть такие функции. При этом подобные требования нужно обосновать", – подчеркнула Яковлева.
Она обратила внимание, что со всеми документами о внутренних правилах компании сотрудник должен быть ознакомлен под роспись. "Это происходит либо до подписания трудового договора, либо до вступления этих мер в силу, если речь идет об уже действующих работниках", – сказала эксперт.
Однако наличие подобных актов не всегда автоматически означает их законность. Если сотруднику кажется, что его права ущемляются, он имеет право обратиться с жалобой в прокуратуру и трудовую инспекцию, заключила Яковлева.