Сокольническую линию с Троицком соединит "Витязь"

Первую трамвайную линию в ТиНАО – от строящейся станции "Прокшино" Сокольнической линии до Троицка – начнут строить через три-четыре года. Об этом порталу Москва 24 сообщил руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

По его словам, в ТиНАО предусмотрено строительство почти двухсот километров трамвайных путей. Жидкин также отметил, что по трамвайным рельсам пойдет не скоростной, а обычный трамвай типа "Витязь".

"Трамвайные пути в ТиНАО необходимы для связи населенных пунктов в округе, чтобы у жителей была возможность добраться до социальных объектов, объектов культуры и спорта, до парков не только на личных автомобилях, но и на общественном транспорте", – подчеркнул Жидкин. Он добавил, что у трамваев в ТиНАО будет большое количество остановок, чтобы переезд на небольшое расстояние был оперативным.

Проект трамвайной линии московские власти утвердили в марте этого года. На маршруте проложат 17,8 километра трамвайных путей, четыре разворотных кольца и 10 электротяговых подстанций.

От начальной до конечной точки трамвай будет делать 14 остановок. Максимальная скорость, которую сможет развить, – 29 километров в час. А расстояние от "Прокшино" до Троицка трамвай преодолеет за 37-38 минут. Для ожидающих пассажиров установят 14 пар остановочных павильонов. Благодаря новой трамвайной линии жители Троицка смогут добираться до центра Москвы за один час 20 минут.

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Первая линия трамвая пройдет также по территории поселка Ватутинки. Как сообщил ранее председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко, трамвайные остановки будут расположены в пешей доступности от домов нового жилого комплекса в поселении Десеновское. По его словам, новая трамвайная ветка сократит использование личного транспорта и обеспечит пересадку на разные виды общественного транспорта.

Собеседник портала Москва 24 Владимир Жидкин также рассказал, что в ближайшее время может начаться проектирование трамвайных путей в поселении Сосенском, в районе Коммунарки. По предварительным планам, здесь проложат несколько линий рельсового транспорта.

По поселку Коммунарка пройдет линия длиной 12 километров, а второй маршрут, длина которого будет семь километров, пойдет от Коммунарки к деревне Андреевское.