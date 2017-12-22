Почему стоит провести выходные в новом спортивно-развлекательном парке

На Бабушкинской открылся один из самых больших спортивно-развлекательных парков столицы. Огромное количество батутов, веревочный парк, горки, эстафеты, скалодром – причин провести предновогодние выходные именно там немало.

Фото: пресс-служба федеральной сети "Небо"/Андрей Ларинин

На более чем 4,5 тыс. кв. метров парка "Небо" уместилось свыше 100 батутов, батутные горки и эстафеты, спортивные батуты, батут-фристайл, слэклайн, пневмоподушка, скалодром, гимнастическая зона, воздушные полотна, пространство для соревнований "Гладиатор". Любители спортивных игр оценят баскетбол на батутах со специальными кольцами и зону волейбола на батутах. Плюс ко всему, в комплексе есть поролоновая яма, веревочный парк, ниндзя-препятствия, а также фирменный ресторан и банкетные залы для проведения любых мероприятий.

Кроме активного отдыха, в комплексе представлены и развлекательные программы: мастер-классы, соревнованиях на батутах, экшн-игры и многое другое.

А в ближайшее время в парке откроется еще и ультрасовременный семейный центр европейского формата "Туса Джуса", в котором детей и их родителей будут ждать лабиринт, сухой бассейн, интерактивные игры, веселые горки, форт, город машинок, красочные сети, вулкан и даже зона для самых маленьких.

Адрес: ул. Енисейская, дом 36, стр. 1.

"Небо" — это активно развивающаяся сеть спортивно-развлекательных центров, предлагающая совместить полезный отдых, спортивные развлечения и здоровое питание. Парки "Небо" уже есть в Москве (три парка), Волгограде, Белгороде и Туле. В ближайшие месяцы сеть открывает аналогичные комплексы: еще один в Москве, а также в Твери и в Ростове-на-Дону.