Мослекторий покажет, как создают и распространяют информацию СМИ

Фото: из личного архива Елены Вартановой/

26 ноября в "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" пройдет лекция проекта "Мослекторий". Тема очередной встречи – "Человек медийный: как создается и распространяется информация в цифровую эпоху?".

Какое место занимают журналистика и медиа в повседневной жизни? Почему современному человеку необходимо знать и понимать принципы работы СМИ? Что такое – "человек медийный"? Умрет ли печатная газета, "уйдет" ли аудитория с телевидения в интернет? Почему проверенная объективная информация ценится в любые времена? И что угрожает журналистике сегодня?

Об этом расскажет, профессор, член-корреспондента РАО, декан факультета журналистки МГУ имени М.В. Ломоносова Елена Вартанова.

Смотрите 26 ноября в 19:00 на этой странице или портале "Мослектория". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.