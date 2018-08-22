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Москва 24

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Общество

22 августа, 10:02

Огород или бюллетень: как без проблем проголосовать на выборах мэра

общество выборы мэра

В Единый день голосования, 9 сентября горожане будут выбирать мэра Москвы. Чтобы сделать этот процесс наиболее удобным, власти сделали еще один шаг навстречу избирателям – теперь проголосовать можно, даже не приезжая в столицу. Подробнее о том, где и как можно отдать голос за своего кандидата – в материале портала Москва 24.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

"Дачное" голосование

Впервые на выборах мэра будет действовать экстерриториальный принцип голосования – "Мобильный избиратель". Он уже показал свою эффективность на выборах президента России в марте 2018 года.

Начало сентября – это еще дачное время для москвичей, и многим приходилось ехать в столицу, чтобы проголосовать. А кто-то вообще не голосовал из-за невозможности вернуться в город. Но теперь горожанам не придется выбирать – "Мобильный избиратель" позволяет реализовать гражданские права без отрыва от сбора урожая.

С момента переноса Единого дня голосования на сентябрь резко снизилась явка избирателей. Поскольку многие люди как раз заняты сбором урожая. Поэтому возможность проголосовать возле дачных участков – очень удачная идея. Видно, что власть заботится о реализации прав граждан.
Олег Матвейчев
профессор НИУ ВШЭ, политолог


Москвичи сами могли повлиять на то, где появятся дополнительные, "загородные" избирательные участки. На портале мэра и правительства Москвы запустили официальный сервис для сбора предложений.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Избирательные участки за пределами Москвы

Причем предложить место для размещения избирательного участка можно было на всей территории России за пределами Москвы. Специалисты Мосгоризбиркома рассматривают все предложения, а затем принимают решение о создании дополнительных избирательных участков. Главные условия: хорошая пешая либо транспортная доступность и большое количество москвичей, проживающих поблизости.

Это могут быть, например, точки притяжения в садовых товариществах, где, по экспертным оценкам, летом проживают до четырех миллионов москвичей. Наиболее удобными площадками для голосования могут быть правления товариществ, дома культуры, клубы, станции или ТПУ.

В других регионах подобная система еще тестируется – Москва здесь новатор. Но эксперимент этот интересен, и если все пойдет нормально, то подключатся и другие регионы. А вообще, это шаг к будущему, чтобы люди могли голосовать экстерриториально на выборах любого уровня.
Олег Матвейчев
профессор НИУ ВШЭ, политолог


Рабочая группа Мосгоризбиркома по образованию УИКов за пределами Москвы встретилась с главами и представителями пяти соседних регионов. К списку добавились Калужская, Тверская, Тульская, Владимирская и Ярославская области.

Кроме того, на предстоящих выборах будет увеличен срок работы избирательных участков. Они закроются в 22:00, а не в 20:00, как обычно. Принимать участие в голосовании можно будет с 8:00.

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