Огород или бюллетень: как без проблем проголосовать на выборах мэра

В Единый день голосования, 9 сентября горожане будут выбирать мэра Москвы. Чтобы сделать этот процесс наиболее удобным, власти сделали еще один шаг навстречу избирателям – теперь проголосовать можно, даже не приезжая в столицу. Подробнее о том, где и как можно отдать голос за своего кандидата – в материале портала Москва 24.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

"Дачное" голосование

Впервые на выборах мэра будет действовать экстерриториальный принцип голосования – "Мобильный избиратель". Он уже показал свою эффективность на выборах президента России в марте 2018 года.

Начало сентября – это еще дачное время для москвичей, и многим приходилось ехать в столицу, чтобы проголосовать. А кто-то вообще не голосовал из-за невозможности вернуться в город. Но теперь горожанам не придется выбирать – "Мобильный избиратель" позволяет реализовать гражданские права без отрыва от сбора урожая.



Олег Матвейчев профессор НИУ ВШЭ, политолог С момента переноса Единого дня голосования на сентябрь резко снизилась явка избирателей. Поскольку многие люди как раз заняты сбором урожая. Поэтому возможность проголосовать возле дачных участков – очень удачная идея. Видно, что власть заботится о реализации прав граждан.



Москвичи сами могли повлиять на то, где появятся дополнительные, "загородные" избирательные участки. На портале мэра и правительства Москвы запустили официальный сервис для сбора предложений.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Избирательные участки за пределами Москвы

Причем предложить место для размещения избирательного участка можно было на всей территории России за пределами Москвы. Специалисты Мосгоризбиркома рассматривают все предложения, а затем принимают решение о создании дополнительных избирательных участков. Главные условия: хорошая пешая либо транспортная доступность и большое количество москвичей, проживающих поблизости.

Это могут быть, например, точки притяжения в садовых товариществах, где, по экспертным оценкам, летом проживают до четырех миллионов москвичей. Наиболее удобными площадками для голосования могут быть правления товариществ, дома культуры, клубы, станции или ТПУ.



Олег Матвейчев профессор НИУ ВШЭ, политолог В других регионах подобная система еще тестируется – Москва здесь новатор. Но эксперимент этот интересен, и если все пойдет нормально, то подключатся и другие регионы. А вообще, это шаг к будущему, чтобы люди могли голосовать экстерриториально на выборах любого уровня.



Рабочая группа Мосгоризбиркома по образованию УИКов за пределами Москвы встретилась с главами и представителями пяти соседних регионов. К списку добавились Калужская, Тверская, Тульская, Владимирская и Ярославская области.

Кроме того, на предстоящих выборах будет увеличен срок работы избирательных участков. Они закроются в 22:00, а не в 20:00, как обычно. Принимать участие в голосовании можно будет с 8:00.