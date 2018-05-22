Бабушки и няни: почему любой матери необходимо побыть наедине с собой

Повседневные хлопоты, забота о семье, детях часто не оставляют времени на перезагрузку, которая необходима каждой женщине. Анна Лебедева рассуждает о том, как порой необходимо отложить в сторону дела и побыть наедине с собой.

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Для каждой мамы ее ребенок самый прекрасный во всем мире. Иначе просто быть не может. Это наш "бублик", "булочка", "плюшка", "сладкая девочка". Как только ни назовешь малыша, когда сердце от любви выпрыгивает. Дети здорово меняют нашу жизнь, наполняют ее смыслом. Все, что было до появления младенца, несравнимо с теми ощущениями, которые мы получаем от прорезывания первого зубика, от неумелых шажочков, от щербатой улыбки и доверчивых маленьких глазенок.

Тепло маминых рук – это так важно для малыша. С мамой ребенку всегда комфортно. И это притяжение, пожалуй, самое взаимное. Порой мы боимся расстаться с ребенком даже на несколько минут. Некоторые мамы не готовы доверить свое чадо никому. Они не оставляют его с бабушками, не водят в детский сад, ходят по пятам даже на самой безопасной детской площадке, а на развивающих занятиях караулят за дверью, прислушиваясь к каждому шороху. Такой подход немножко настораживает. Дети не имеют возможности почувствовать себя самостоятельными, а у мам со временем страдает психика, потому что при слове "побыть наедине с собой" их охватывает паника.

"О какой самостоятельности может идти речь в младенчестве?" – округляет глаза заботливая мама. Да хотя бы о самой минимальной: не мешать общаться со сверстниками на улице, водить в группу кратковременного пребывания или в детский сад, не бояться оставлять ребенка своим родителям. Подумать о том, что в школе нельзя будет сидеть за одной партой с ребенком. Задуматься о себе, в конце концов, о своем муже, который уже забыл, что такое "свидание с любимой женщиной". Да, его жизнь тоже круто поменялась с появлением в семье маленького человечка, но это не значит, что с романтическими отношениями надо завязать раз и навсегда. Порой необходимо менять свои принципы, чтобы быть интересной и привлекательной. Если мама не собирается выходить на работу после декретного отпуска, это не значит, что она обязана привязать себя к ребенку, как бы сильно она его ни любила.

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Одна моя знакомая впервые оставила свою дочь с бабушкой, когда той исполнилось пять лет. Она наконец-то поняла, что надо заняться собой, привести в порядок свое здоровье, заглянуть в парикмахерскую, сделать маникюр. Но ей удалось только дойти до ближайшего магазина, потому что у бабушки чуть не случился нервный приступ от детской истерики. Ребенок не привык быть с кем-то кроме мамы, и требовал ее вернуть назад. Продолжилась эта история долгими походами к психиатру.

Как бы мы ни любили своих детей, нужно уметь выделять время, чтобы побыть наедине с собой. В первую очередь, это нужно для подзарядки. Не надо бояться оставлять ребенка с папой, со своими родителями, с родственниками или с близкой подругой, у которой есть свои дети. Все по той же причине советую не ставить крест на детском садике, куда можно водить любимое чадо хотя бы на пару-тройку часов. Всегда есть возможность договориться с воспитателями и забирать ребенка, например, с прогулки. А свободное время посвятить себе, чтобы набраться сил, здоровья, энергии. Чтобы мужа встречать с работы с улыбкой, а не с замученным выражением лица. Дать ему немножко передохнуть вместо того, чтобы перекладывать дела, которые вы не успели сделать за день.

Ребенка необходимо с пеленок приучать к тому, что мама должна какое-то время отдыхать. Ему от этого будет только лучше.

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За несколько часов наедине с собой можно горы свернуть. Плавание, бег, поход ко врачу, новая прическа, косметические процедуры, чтение, выставка, кино... Если повезет, можно найти какую-то подработку, и тут уж точно вас не будет мучить чувство вины, что оставили ребенка под присмотром воспитательницы. Полезным будет даже просто посидеть с чашкой кофе в руках, остаться на часок со своими мыслями, перестать быть инструментом для развлечения.

Только подумайте, сколько всего вы пропустили из-за своих принципов, страхов и отчасти эгоизма. Перестаньте винить себя за то, что сбежали от ребенка на короткое время. Вы любите его больше всех на свете, любите мужа и кошку, которая тоже каждый день требует внимания.

Вы просто устали – необходимо перезагрузиться!