Опасная еда. Что можно встретить на прилавках Москвы

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В столичных супермаркетах завтракают крысы. Грызуна не в первый раз сняли на видео на прилавке в одной из крупных торговых сетей. Как действовать в таких ситуациях и какие еще сюрпризы готовят москвичам продуктовые магазины, выяснили корреспонденты телеканала Москва 24.

Крыса на прилавке

В магазине на Велозаводской улице покупательница сняла на видео крысиную трапезу. Зверек на записи грызет упаковку, добирается до рыбы – и вот вяленая корюшка исчезает на глазах. Огромная крыса на покупателей даже не реагирует.

"Это было около 9 утра. Я пришла и увидела большую крысу. Она вот здесь сидела, прямо на продуктах. Я очень испугалась, начала топать ногами, хлопать руками, чтобы ее согнать с этого места, но она сидела, а потом немножечко убежала вглубь", – рассказывает очевидец Софья Сотникова.



Софья говорит, что сразу же позвала сотрудников магазина, но те лишь пожали плечами. На претензии покупательницы охранник ответил, что крыс в магазине регулярно травят, но иногда они все же бегают. В присутствии журналистов товаровед стал все отрицать, якобы крыс здесь не бывает. Но два прилавка – на видео и наяву – полностью совпадают: одинаковые ценники, та же корюшка и суп, который так никто и не купил.

"Соглашаюсь, это один прилавок. Но это не подтверждает, что это здесь. Где вы их видите здесь, крыс? Видео – это не доказательство. Вот если вы сейчас мне ее покажете – это будет доказательство", – заявляет в беседе с корреспондентом товаровед магазина Александр Кривоноженков.

Документы, подтверждающие регулярную травлю грызунов, сотрудник показать не смог. Сослался на то, что они якобы находятся у директора торговой точки, который, конечно же, в данный момент отсутствует.

Кино с крысой в главной роли покупатели московских супермаркетов снимают регулярно. Один грызун, видимо, пришел за капустой. Еще одна мышь бегает по мясу и прыгает с грудинки на окорочка.

Как реагировать

Такие видеозаписи юристы советуют отправлять в Роспотребнадзор – тогда заведение с антисанитарией смогут оштрафовать или даже закрыть. А истории, когда грызун превращает продукты в изысканные блюда, бывают, увы, только в сказках. Если бы крыса из такого мультфильма оказалась на настоящей кухне, она бы, скорее всего, принесла только вред.

Реальные случаи, как правило, бывают с печальным финалом. Грызуны заражают человека и не только при укусе. Кишечную инфекцию, лихорадку и даже чуму можно подхватить, если съесть продукт, по которому просто пробежала мышь, отмечает доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.



Сергей Вознесенский, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Не имеет никакой разницы, дотрагивалась крыса либо ела. Крысы могут выделять возбудители инфекционных болезней через мочу. Поэтому даже просто касание крысы может привести к заражению.



Юристы просят покупателей не забывать о книге жалоб и предложений – нужно описывать в ней каждый подобный случай. Возмущенная покупательница Софья Сотникова так и поступила. Но, говорит, аппетит к покупкам в этом магазине пропал вместе с вяленой корюшкой навсегда. Не собирается приходить сама и не порекомендует знакомым.

Булочка из будущего

В московских магазинах можно встретить не только порченые, но и слишком свежие продукты. Еду завтрашнего дня купил наш коллега в обычном супермаркете. Судя по дате на упаковке, булку должны были испечь 21 ноября, однако уже 20 ноября вечером она лежала на полке.



Штрудель наш сотрудник попытался вернуть. Продавец признал, что это не первый случай, и с поставщиком подобные футуристические истории происходят регулярно. Корреспонденты Москва 24 попробуют связаться с производителем и все же выяснить, как ему удалось обзавестись такими технологиями и насколько свежий этот хлеб.