Владелец "кошки за 15 миллионов" рассказал о причинах продажи своего питомца

В Сети активно обсуждают объявление о продаже кошки за 15 миллионов рублей, которое появилось на сайте бесплатных объявлений. Животное якобы "лечит от похмелья" и "отгоняет соседок от мужа". Хозяин "кошки на миллион" из Ростова-на-Дону Михаил Шипулин рассказал Москве 24, почему он решил продать своего питомца и для чего "заломил" такую цену.
Михаил, а как зовут кошку? Вы не написали в объявлении...
Кошку по ветпаспорту зовут Грейси, а жена любит ее называть Бусинкой.
Как она у вас появилась в доме, вы ее тоже купили у кого-то?
Мы ее забрали уже взросленькой у владельцев из Таганрога. У их детей началась аллергия на кошку, поэтому им пришлось отдавать, а мы забрали. Животных мы любим.
Так почему вы решили продать кошку на сайте бесплатных объявлений?
А почему животные не поладили?
Кот появился вторым, котенком еще был, поначалу животные дружили, а потом сильно поссорились. Сейчас кот узурпировал всю квартиру, занял всю территорию, житья кошке не дает.
Планируете снижать цену на животное?
Если желающие будут, то торг всегда уместен. Я не думаю, что прям по такой цене купят, кто сколько предложит. За вчерашний день в районе пяти человек интересовались, но конкретных намерений купить пока не поступало.
А действительно ли Грейси обладает магическим эффектом и "лечит от похмелья", как указано в объявлении?
А под другими магическими способностями есть реальная подоплека?
Да, большая часть связана с реальными случаями. Мы снимали квартиру в частном секторе, в доме жили несколько семей, и однажды к нам пришла соседка, а кошка на нее начала шипеть. Жена говорит, что правильно, нечего тут. А по поводу домовых, в этой квартире какой-то период случались странные вещи: предметы сами падали в доме, кошка начала себя вести странно, бывало, что минут 10 смотрела в один угол, просто не отходила. Было ощущение, что дома неприятно находиться, чувствовалось чье-то присутствие.