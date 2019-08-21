Владелец "кошки за 15 миллионов" рассказал о причинах продажи своего питомца

В Сети активно обсуждают объявление о продаже кошки за 15 миллионов рублей, которое появилось на сайте бесплатных объявлений. Животное якобы "лечит от похмелья" и "отгоняет соседок от мужа". Хозяин "кошки на миллион" из Ростова-на-Дону Михаил Шипулин рассказал Москве 24, почему он решил продать своего питомца и для чего "заломил" такую цену.

Михаил, а как зовут кошку? Вы не написали в объявлении...

Кошку по ветпаспорту зовут Грейси, а жена любит ее называть Бусинкой.

Как она у вас появилась в доме, вы ее тоже купили у кого-то?

Мы ее забрали уже взросленькой у владельцев из Таганрога. У их детей началась аллергия на кошку, поэтому им пришлось отдавать, а мы забрали. Животных мы любим.

Так почему вы решили продать кошку на сайте бесплатных объявлений?



Михаил Шипулин владелец кошки Мы на съемной квартире живем, два животных – это перебор, такая ситуация сложилась, что кошка и кот не ладят, поэтому в любом случае нужно будет отдавать. Жена не сильно изъявляет желания отдавать, но уступила только под таким предлогом – продать за 15 миллионов.

А почему животные не поладили?

Кот появился вторым, котенком еще был, поначалу животные дружили, а потом сильно поссорились. Сейчас кот узурпировал всю квартиру, занял всю территорию, житья кошке не дает.



Планируете снижать цену на животное?

Если желающие будут, то торг всегда уместен. Я не думаю, что прям по такой цене купят, кто сколько предложит. За вчерашний день в районе пяти человек интересовались, но конкретных намерений купить пока не поступало.

А действительно ли Грейси обладает магическим эффектом и "лечит от похмелья", как указано в объявлении?



Михаил Шипулин владелец кошки Да, был случай после Нового года: после праздника мне было плохо, нездоровилось, а кошка сама пришла, легла на живот, начала мурлыкать, легче стало на самом деле. Не знаю, совпадение или нет, но помогло.

А под другими магическими способностями есть реальная подоплека?

Да, большая часть связана с реальными случаями. Мы снимали квартиру в частном секторе, в доме жили несколько семей, и однажды к нам пришла соседка, а кошка на нее начала шипеть. Жена говорит, что правильно, нечего тут. А по поводу домовых, в этой квартире какой-то период случались странные вещи: предметы сами падали в доме, кошка начала себя вести странно, бывало, что минут 10 смотрела в один угол, просто не отходила. Было ощущение, что дома неприятно находиться, чувствовалось чье-то присутствие.