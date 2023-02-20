День здоровья: как предлагают изменить правила прохождения диспансеризации в РФ

В Госдуме подготовили законопроект, который даст всем работающим россиянам право на один дополнительный оплачиваемый выходной в год для прохождения диспансеризации. Предполагается, что новая мера поможет не только на ранней стадии выявлять серьезные заболевания граждан, но и увеличит продолжительность их активной трудовой жизни. Разбираемся, будет ли нововведение востребовано среди сотрудников и как оно скажется на работодателях.
Для эффективного труда
Законопроект, который даст всем россиянам право на один дополнительный оплачиваемый выходной в год для прохождения диспансеризации, внесли в Госдуму 20 февраля. Его подготовила партия "Новые люди". Парламентарии хотят изменить статью Трудового кодекса "Гарантии работникам при прохождении диспансеризации".
По словам вице-спикера Госдумы, курирующего вопросы здравоохранения, члена партии "Новые люди" Владислава Даванкова, мера будет выгодна и работодателю, и государству. "Более здоровый сотрудник меньше дней проводит на больничном, дольше способен вести эффективную трудовую деятельность", – объяснил парламентарий.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что профилактика заболеваний является частью стратегии развития сферы здравоохранения до 2025 года.
О необходимости расширять программы профилактических осмотров и диспансеризации для россиян всех возрастов в послании Федеральному собранию в 2021 году заявлял Владимир Путин. Президент поручил заняться этим вопросом кабмину.
Медобследование как инвестиция
Было бы логично сделать день прохождения диспансеризации оплачиваемым выходным для всех работающих россиян. Об этом Москве 24 заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат от "Единой России" Светлана Бессараб.
"Я бы поддержала инициативу... Крайне важно среди молодежи проводить специальную информационную работу, потому что люди до 40 лет считают, что если у них ничего не болит, то необязательно проверять свой организм", – отметила парламентарий.
По словам депутата, некоторые работодатели могут посчитать, что реализация законопроекта будет слишком затратной. Но если сотрудник заболеет, то придется оплачивать как минимум три дня больничного или же лишиться работника на какое-то более продолжительное время, указала она.
Таким образом, отпуская подчиненных раз в год на диспансеризацию, работодатель "инвестирует" в трудовое будущее, подытожила парламентарий.