День здоровья: как предлагают изменить правила прохождения диспансеризации в РФ

В Госдуме подготовили законопроект, который даст всем работающим россиянам право на один дополнительный оплачиваемый выходной в год для прохождения диспансеризации. Предполагается, что новая мера поможет не только на ранней стадии выявлять серьезные заболевания граждан, но и увеличит продолжительность их активной трудовой жизни. Разбираемся, будет ли нововведение востребовано среди сотрудников и как оно скажется на работодателях.



Для эффективного труда

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Законопроект, который даст всем россиянам право на один дополнительный оплачиваемый выходной в год для прохождения диспансеризации, внесли в Госдуму 20 февраля. Его подготовила партия "Новые люди". Парламентарии хотят изменить статью Трудового кодекса "Гарантии работникам при прохождении диспансеризации".



Сейчас дополнительный выходной для прохождения ежегодной диспансеризации без потери заработка предоставляется только государственным и муниципальным служащим, а также достигшим 40 лет сотрудникам. Работникам в возрасте от 18 до 39 лет отгул для медобследования полагается один раз в три года. Вместе с тем пенсионеры и россияне предпенсионного возраста ежегодно могут взять два оплачиваемых выходных с целью проверки здоровья.



По словам вице-спикера Госдумы, курирующего вопросы здравоохранения, члена партии "Новые люди" Владислава Даванкова, мера будет выгодна и работодателю, и государству. "Более здоровый сотрудник меньше дней проводит на больничном, дольше способен вести эффективную трудовую деятельность", – объяснил парламентарий.





Владислав Даванков вице-спикер Госдумы Это позволит сохранить здоровье большему числу людей, увеличить продолжительность активной трудовой жизни. А самое главное – ежегодное право на диспансеризацию позволит раньше выявлять серьезные, опасные заболевания на ранних стадиях.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что профилактика заболеваний является частью стратегии развития сферы здравоохранения до 2025 года.

О необходимости расширять программы профилактических осмотров и диспансеризации для россиян всех возрастов в послании Федеральному собранию в 2021 году заявлял Владимир Путин. Президент поручил заняться этим вопросом кабмину.



Медобследование как инвестиция

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Было бы логично сделать день прохождения диспансеризации оплачиваемым выходным для всех работающих россиян. Об этом Москве 24 заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат от "Единой России" Светлана Бессараб.

"Я бы поддержала инициативу... Крайне важно среди молодежи проводить специальную информационную работу, потому что люди до 40 лет считают, что если у них ничего не болит, то необязательно проверять свой организм", – отметила парламентарий.





Светлана Бессараб депутат Госдумы К сожалению, мы часто надеемся на авось, хотя есть возможность пройти бесплатно всех врачей в выходной день. Но люди не хотят идти, часто боятся. Думаю, если законопроект примут, то россияне будут активно пользоваться этой мерой.

По словам депутата, некоторые работодатели могут посчитать, что реализация законопроекта будет слишком затратной. Но если сотрудник заболеет, то придется оплачивать как минимум три дня больничного или же лишиться работника на какое-то более продолжительное время, указала она.

Таким образом, отпуская подчиненных раз в год на диспансеризацию, работодатель "инвестирует" в трудовое будущее, подытожила парламентарий.

