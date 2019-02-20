Как шопинг вернул к жизни женщину, потерявшую память и лежавшую без движения полтора года

Что может побудить женщину, потерявшую память и неподвижно пролежавшую в психоневрологическом интернате (ПНИ) полтора года, встать с инвалидного кресла и вновь сделать свои первые шаги? Как ни странно, но это шопинг! Мы решили рассказать историю Росинки, которая после страшного потрясения и, несмотря на тяжелый неврологический диагноз, смогла вновь вернуться к жизни благодаря простым женским радостям.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

От инвалидной коляски – к зеркалу

"Последний раз в торговом центре я была очень давно, – делится своими эмоциями Росинка, оказавшись в ТЦ на Пражской. – Обычно нам в ПНИ что-то покупают из одежды, но сегодня появилась возможность выехать в торговый центр, хочу выбрать что-то сама".



Марина Рис, учредитель благотворительного фонда, привезла подопечную из интерната на шопинг, впервые в ее новой жизни после страшной трагедии. Полное имя нашей героини – Росица, но все называют ее ласково, Росинка. Марина познакомилась с ней два года назад в ПНИ №30, еще будучи волонтером. "Мы пришли в отделение милосердия, это самое жестокое место во всем ПНИ. Там живут люди с ограниченным движением, либо с тяжелым психическим недугом, когда человек себя уже не контролирует и нуждается в постоянном обслуживании. Я сразу обратила внимание на Росинку, она выделяется, потому что жизнь в человеке есть. Она одна из немногих людей, которые не сдаются", – делится первыми впечатлениями от их встречи Марина.

Полтора года Росинка пролежала в ПНИ практически неподвижно, но на момент встречи с волонтером она уже сидела в коляске, хотя продолжала пребывать в каком-то заклиненном состоянии. Женщина постоянно спрашивала, где ее мама и сестра, что с ними случилось. Могла часами сидеть очень грустная и только об этом думать и говорить. Но потихоньку память начала восстанавливаться. Она хорошо помнила, что маму зовут Зинаида, сестру – Анжелика, помнила имена племянниц и их даты рождения. Потом постепенно стали всплывать какие-то номера телефонов, но было непонятно, кому они принадлежали. Росинка долго просила купить ей телефон, и как только его купили, сразу стала звонить на знакомые номера. Один из таких звонков внезапно вывел ее на свою подругу. В прошлом году подруга навестила ее в ПНИ, и они продолжили общаться. Это было первым поворотным моментом, когда к Росинке стала возвращаться жизнь.

После встречи с человеком из "прошлой жизни" Росинка впервые задумалась о своей женственности и сразу попросила принести ей косметику. Накрасила губы и тут же задала вопрос – а что сейчас носят? Вместе с Мариной они выбрали одежду в интернет-каталоге, которую потом ей привезли. "Когда мне впервые привезли новую одежду в ПНИ, я будто вернулась в свою жизнь", – рассказывает Росинка. Женщина сразу ее надела, встала и пошла: "Я иду! Я иду!" – стояли громкие крики на весь интернат. После такого эффекта было принято решение организовать настоящий шопинг.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Так солнечным январским днем Росинка вместе с другой подопечной из ПНИ и волонтерами впервые за долгое время оказалась в торговом центре. Сотни новых кофточек, платьев, блеск бижутерии и аромат парфюма – женщина будто заново открывала для себя давно забытый мир. Росинка призналась, что шопинг простимулировал ее к тому, чтобы быстрее встать с инвалидного кресла и вернуться к нормальной жизни. О том, какой нелегкий путь ей пришлось пройти и что осталось в памяти из жизни до ПНИ, героиня расскажет сама (далее – история от первого лица).

Судьба женщины

"Я – Хасанова Росица Александровна, родилась в городе Грозном, где жила до начала первой чеченской войны. Моя мама еще в сталинские времена попала в детский дом в Томской области. Как она потом оказалась в Грозном, я не знаю. Там она познакомилась с моим папой, который приезжал в город на работу. В 1974 году родилась я. Замуж моя мама не выходила, но я видела своего отца, он из Болгарии, город Стара-Загора. Знаю, что у него там есть семья, и у меня там брат и сестра.

В детский сад я никогда не ходила, меня воспитали мамочка и сестренка. Потом закончила школу, и еще до первой чеченской войны мама отправила нас в Москву, а сама осталась. В столице мы с сестрой сняли квартиру, я устроилась работать в банк. Было тяжело, еще и сестра на тот момент находилась в положении, но были люди из Грозного, кто нам помогал и поддерживал.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Потом к нам в Москву переехала и мама. Но жить было непросто, в какой-то момент у нас возникли проблемы с оплатой жилья. Иногда бывали периоды, что денег совсем не было. Из-за этих сложностей я бросила своих и уехала жить к парню, с которым тогда встречалась. Получается, что в тяжелый период, когда близким нужна была помощь, меня рядом не было. Сейчас мы не общаемся, и мне кажется, что они вообще не знают, что я здесь. Я бы хотела восстановить общение, чувствую свою вину за тот период… Я не стала нужна ни своим, ни чужим.

Последнее, что помню из жизни до ПНИ – поездка в Чебоксары. Туда мы отправились с моим молодым человеком, жили у него дома. Все было хорошо, я знала его маму и сестру, сама работала в бутике одежды. А дальше все будто стерли из памяти... Наверное, случилось что-то страшное. Отрывками помню, что была в Москве, потом уехала в Грозный и даже вскрывала себе вены. Но как именно я оказалась в ПНИ и в инвалидном кресле, для меня до сих пор остается загадкой.

Многие моменты в памяти Росинки стерлись, она может путаться в последовательности событий, но, по словам сотрудников ПНИ, в интернат ее транспортировали на самолете МЧС из Грозного. В Дагестане с ней случилась автомобильная авария, после чего ее перенаправили в Грозный, а потом обратно в Москву по месту жительства. В результате происшествия у Росинки возникли множественные неврологические повреждения, она была практически обездвижена, и ее устроили в ПНИ.



Сегодня мой день проходит довольно стандартно: проснулась, умылась, привела себя в порядок. Потом выезжаю в коридор, там есть поручни для рук, тренируюсь на них в течение всего дня. Пробую делать шаги и понимаю, что меня буквально вытащили с того света. Сейчас сижу и думаю, а надо ли было мне оставаться в живых? Но я благодарна всем, кто был в моей жизни, и всем, кто лечил и до сих пор со мной занимается. Здесь, в ПНИ, к нам такое хорошее отношение, никто не проходит мимо. Каждый сотрудник подойдет, узнает, как дела, посмотрит, все ли в порядке. Мы тут как родные. Из-за случившегося я многое переосмыслила и открыла глаза на разные вещи. Например, я абсолютно по-новому посмотрела на общение с людьми, на то, что сама искренне дружить правильно не умею и не могла. Как надо правильно дружить – я не знаю, в моем окружении никогда не было примера. Я не знаю, за что мне Бог дал такую милость, что я снова живу.

Я его больше не подведу, и буду делать так, как чувствует сердце", – говорит Росинка, направляя взгляд куда-то глубоко внутрь себя.

Преображение

А тем временем мы продолжаем шопинг в торговом центре. "Хочу маленькое черное платье, как у Коко Шанель!" – улыбается наша героиня. Она увлеченно ездит между рядами одежды, долго присматривается, выбирает кофточку и брюки. По ходу обращает внимание на пальто и джинсовый ряд, волонтер Марина помогает определиться с выбором.

Они долго скрываются от нас с фотографом в примерочной. Наконец, шторка приоткрывается и появляется сияющая Росинка. Ее не узнать! Градус женственности резко пополз вверх, она стала позировать на камеру, улыбаться, восхищаться собой и всем вокруг. Под бесконечные комплименты окружающих Росинка отодвигает инвалидную коляску. Встает.

"В душе хочется любви! Настоящей!" – восклицает наша преобразившаяся героиня. Глаза светятся от счастья, она смеется и благодарит всех подряд. Перед нами не инвалид, теперь перед нами – настоящая Женщина.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В итоге удалось купить все, что планировали, и даже больше. Внезапно, в последний момент героиня схватила шубу из искусственного меха, а также серьги и парфюм на кассе, перед которым она просто не смогла устоять. "Ощущение, будто живительную таблетку дали. То, что я умела делать, все, что со мной происходило, кто-то будто взял и стер. А когда я оделась, меня будто расколдовали", – с трепетом признается Росинка.

Сопровождающая ее Марина удивляется: "Казалось бы, так судьба поломана, такая трагедия, а ведь живет и способна радоваться – это фантастика! Меня удивляет, насколько же она все-таки крепка. Все реакции нормальной женщины моментально проявились: и настойчивость, и понимание того, что она хочет, и взгляд современного человека. Проходить три года в старушечьей одежде и выбрать после этого рваные джинсы – кто бы такое сделал?"

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Вдохновившись своим преображением, Росинка признается, что многое зависит от того, как себя настроить. Сейчас она твердо настроена на то, чтобы встать с инвалидного кресла и вновь начать ходить. Женщина ежедневно делает гимнастику, лежа на кровати, разминает мышцы, забывшие, что такое движение.

Лечащий врач отмечает, что сейчас акцент в ее реабилитации идет на лечебную физкультуру, массаж и физиотерапию. Четких прогнозов по восстановлению пока нет, но врач надеется, что в скором времени мышцы Росинки окрепнут и ее удастся перевести на ходунки. Также в ПНИ подчеркивают важность социальных программ и восстановления связи с родными.

Сегодня Росинка уже строит планы на дальнейшую жизнь: хочет продолжить работать секретарем-референтом, встретить свою настоящую половинку и выйти замуж. Но главная цель для нее сегодня – найти свою семью, маму, сестру и дочь. За долгий период, пока женщина была без памяти и движения, она потеряла связь со всеми друзьями и родственниками, и ей бы очень хотелось восстановить эти отношения. Как хотелось бы и вернуться на свою родину, в Грозный. Многое Росинка не помнит или только сейчас начинает вспоминать, поэтому очень надеется, что родственники или друзья прочитают эту статью и найдут ее сами. Она их очень ждет.

Редакция благодарит фонд "Просто люди" за помощь в подготовке материала.

Программы помощи подопечным ПНИ предоставляют также волонтерская группа "Волонтеры ПНИ" и добровольческое движение "Даниловцы".