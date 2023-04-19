"Полгода в окопах": смогут ли отправлять на фронт критикующих СВО артистов

В Госдуме предложили отправлять деятелей культуры, искусства и прочих граждан, критикующих и дискредитирующих спецоперацию, в зону СВО на шесть месяцев. Предполагается, что таким способом они смогут загладить свой проступок. Разбираемся, возможно ли реализовать подобную инициативу.



Извиниться перед родиной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Депутат Госдумы Андрей Свинцов предложил метод искупления для критикующих и дискредитирующих действия российских военных граждан. По мнению парламентария, их необходимо отправлять в зону проведения спецоперации на шесть месяцев. Причем такой подход в первую очередь должен применяться к музыкантам, актерам и другим публичным лицам.





Андрей Свинцов депутат Госдумы Если по каким-то моральным соображениям в период буйных мыслительных и душевных расстройств человек не поддерживал СВО, но сейчас осознал, понял все и извинился, то шесть месяцев в Донбассе в окопах – и он полностью прощен.

После этого человек, как герой, вернется домой и "будет снова радовать зрителей спектаклями, ролями, музыкальными произведениями", подчеркнул парламентарий. "Может быть, если они не служили, не имеют военной специальности, пускай помогают бойцам, между боями ставят спектакли, играют музыку, поддерживают или в тылу работают", – привел пример Свинцов.

В частности, можно трудиться в госпитале или на кухне, рассуждает депутат. Он также подчеркнул, что полгода в зоне СВО пойдут на пользу творческой жизни. По словам Свинцова, оступившийся человек должен иметь право на реабилитацию таким путем, если это "просто моральная деградация", а не реальная помощь ВСУ, за которую предусмотрена уголовная ответственность.



"У нас достаточно мер"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Предложение, по которому граждан отправляли бы в зону СВО за критику и дискредитацию российских вооруженных сил, невозможно реализовать на законодательном уровне. Об этом в беседе с Москвой 24 сказала юрист Мария Ярмуш.

"Эта поправка в законодательство даже не пройдет в закон о военной службе, воинской обязанности, это противоречит Конституции... Военная обязанность не ставится в зависимость от внутренних убеждений", – пояснила эксперт.





Мария Ярмуш юрист Подобные заявления депутатов могут вносить раскол в общество, будет еще больше критики со стороны иноагентов. У нас достаточно мер. За дискредитацию есть другая ответственность – административная и уголовная.

Искупление вины перед страной путем отправки в зону спецоперации чрезмерно, полагает Ярмуш. Вместе с тем она напомнила, что если артист, как и любой другой гражданин, подходит под критерии призыва, то по закону обязан отдать родине долг.

