19 апреля 2017, 11:19

Общество

Диана Гурцкая назвала бесчеловечной ситуацию с Евровидением-2017

Певица Диана Гурцкая раскритиковала запрет на въезд Юлии Самойловой на Украину для участия в "Евровидении-2017" в эфире радио Sputnik. Певица назвала неправильным и бесчеловечным отношение к российской участнице и в целом к конкурсу.

"Каждый исполнитель мечтает попасть на этот конкурс, и я не была исключением, в свое время я тоже принимала в нем участие. Это был некий музыкальный мир, огромное музыкальное событие. И на сегодняшний день к этому конкурсу есть большой вопросительный знак. Потому что здесь все-таки чувствуется политическая подоплека", – сказала Гурцкая.

Певица выразила надежду на то, что сложившуюся ситуацию можно пережить. "Когда мы будем сплоченными, когда мы будем вместе, мы все это выдержим. Иначе нельзя", – добавила она.

Россия не примет участия в "Евровидении-2017" в Киеве. Юлия Самойлова должна была представлять Россию с песней Flame Is Burning. Служба безопасности Украины закрыла ей въезд на территорию страны.

Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник или сменить конкурсанта. От обоих предложенных вариантов Первый канал отказался и принял решение не транслировать конкурс.

После объявления о выборе в качестве участницы Евровидения-2017 Юлии Самойловой сетевое издание m24.ru подготовило материал о певице.

