Москва 24 покажет, как загадывать желания, чтобы они сбывались

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18 декабря в рамках лектория "Бегу к врачу" состоится встреча "Как сформулировать планы на новый год: советы психолога".

Новогодняя суета: все стараются завершить начатые дела, сдать отчеты по работе, купить подарки близким, украсить елку и построить планы на следующий год. Многие дают себе обещание что-то сделать, чего-то достигнуть: выучить иностранный язык, чаще проводить время с семьей, начать заниматься спортом и так далее. Часто планов оказывается настолько много, что осуществить их без стресса очень сложно.

На лекции клинический психолог поможет подойти к планированию с умом и пользой. Слушатели узнают:



зачем мы составляем планы на новый год;

как достигнуть целей и следовать своим обещаниям;

как быстро изменить свою жизнь;

стоит ли обсуждать стремления и намерения с близкими;

как найти пространство для изменений;

как без стресса перейти от праздников к рабочим будням.

Никита Чернов – клинический психолог, заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации ПКБ 1 имени Алексеева г. Москвы. Он отмечает важность того, как мы составляем свои планы и обозначаем стремления: "Часто наши желания и цели вытекают не из собственных устремлений и ценностей, а из представления о том, к чему положено стремиться. Важно выделить свои настоящие цели, грамотно их сформулировать и быть готовым для их достижения менять свою жизнь постепенно, день за днем".

"Бегу к врачу" – цикл просветительских лекций о современной медицине и здоровье, организованный департаментом здравоохранения города Москвы. Трансляция начнется 18 декабря в 19:00 на этой странице