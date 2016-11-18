Мемориал погибшему при исполнении обязанностей полицейскому открыли в Марьине

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Мемориал кавалеру ордена Мужества Виктору Разудалову, погибшему при исполнении служебных обязанностей, открыли в Марьине, сообщает пресс-служба главка столичной полиции.
В честь лейтенанта полиции возвели гранитную стелу высотой более трех метров с гербом органов внутренних дел и барельефом самого полицейского.
Разудалов начал преследовать и настиг одного из них, но злоумышленник внезапно достал пистолет и несколько раз выстрелил в полицейского. От полученных ранений лейтенант скончался.
В августе указом президента московский полицейский был посмертно награжден орденом Мужества за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга. Глава столичной полиции Анатолий Якунин вручил орден матери погибшего офицера.
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