Мемориал погибшему при исполнении обязанностей полицейскому открыли в Марьине

Мемориал кавалеру ордена Мужества Виктору Разудалову, погибшему при исполнении служебных обязанностей, открыли в Марьине, сообщает пресс-служба главка столичной полиции.

В честь лейтенанта полиции возвели гранитную стелу высотой более трех метров с гербом органов внутренних дел и барельефом самого полицейского.

Трагедия произошла 6 ноября 2015 года. Лейтенант полиции Виктор Разудалов вместе с коллегами патрулировал территорию района Марьино. Полицейские заметили подозрительных лиц и решили проверить у них документы. Двое мужчин попытались сбежать.



Разудалов начал преследовать и настиг одного из них, но злоумышленник внезапно достал пистолет и несколько раз выстрелил в полицейского. От полученных ранений лейтенант скончался.

В августе указом президента московский полицейский был посмертно награжден орденом Мужества за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга. Глава столичной полиции Анатолий Якунин вручил орден матери погибшего офицера.

