Очевидцы поделились кадрами мощного ливня в Москве

Вечером 18 августа Москву накрыл сильный ливень с грозами. За несколько часов на город выпала четверть месячной нормы осадков. Шквальный дождь сопровождался порывами ветра до 25 метров в секунду. Показываем лучшие кадры очевидцев, которые оказались в самом сердце стихии.



В столичном главке МЧС рассказали, что непогода в столице продлится до 10:00 19 августа. На это время водителей призвали снизить скорость, увеличить дистанцию от впереди идущих машин и избегать внезапных маневров. Парковать авто в МЧС порекомендовали подальше от деревьев.

"Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями. Не оставляйте детей без присмотра. Будьте внимательны и осторожны!" – отметили в ведомстве.



Видео: Москва 24

Из-за непогоды в столичных аэропортах задержали или отменили более 60 рейсов. В Дептрансе Москвы предупредили, что в связи с буйством стихии возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены, говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Из-за сложной погодной обстановки городские службы переведены в режим повышенной готовности, заявил заммэра в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.



Четверть месячной нормы осадков выпала в Москве за несколько часов

"На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. Они готовы оперативно выехать в случае падения дерева, повреждения линии электропередачи, кровли здания, дорожных знаков и указателей", – отметил Бирюков.

Всего в городе задействовано 300 бригад и порядка 290 единиц техники Мосводостока. Бирюков заявил, что электросетевые организации получили указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания. По его словам, чтобы избежать скоплений воды, в городе проводят очистку ливнестоков. В местах понижения рельефа устанавливается водоперекачивающее оборудование, добавил Бирюков.

По состоянию на 19.30 по московскому времени из-за сильного ветра были повалены 49 деревьев, а также повреждены 24 машины. О пострадавших информация не поступала. На данный момент коммунальщики активно ликвидируют последствия непогоды.



Видео: Москва 24



Сергей Собянин мэр Москвы Пожалуйста, будьте осторожны. Берегите себя и детей.

Сергей Собянин призвал жителей города быть осторожными на время разгула стихии.

Осадки и сильный ветер наблюдались в центре Москвы. Ураганную погоду заметили очевидцы на западе и юго-западе столицы. Не обошла стихия и Подмосковье. Раскаты грома слышали жители Подольска и Химок.

В некоторых частях Москвы затопило дороги. Автор этих кадров рассказал, что его автомобиль буквально захлебнулся по пути с Задонского проезда на Ореховый бульвар.



Видео: Москва 24

Видео: Москва 24

Фото: Москва 24

Сильный ветер сносил все на своем пути. Это видео сделано в районе Некрасовка на юго-востоке города. Из-за шквала буквально в паре метров от стоящего автомобиля рядом с пешеходным переходом упал светофор. К счастью, никто не пострадал.Шквалистый ветер валил столбы и деревья. Это фото сделано на бульваре Яна Райниса. Во дворе дерево упало сразу на несколько припаркованных автомобилей.

По словам начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина, после ливней с 18 на 19 августа в Москве ожидаются небольшие дожди вплоть до субботы и воскресенья. О временных скоплениях воды можно сообщать по одному из телефонов, которые указаны на графике. На все поступающие заявки городские службы реагируют оперативно.

