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Москва 24

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Общество

18 апреля, 17:59

Открытие 41-го Московского международного кинофестиваля. Онлайн

общество культура

В столице проходит церемония открытия 41-го Московского международного кинофестиваля. По ковровой дорожке проходят известные режиссеры, продюсеры и актеры.

В этом году жюри возглавит южнокорейский режиссер Ким Ки Дук, обладатель "Серебряного Медведя". В основном конкурсе будут показаны три российских фильма: "Надо мною солнце не садится" Любови Борисовой, "Воскресение" Светланы Проскуриной, "Эпидемия. Вонгозеро" Павла Костомарова.

В этом году в Москве покажут проверенные хиты с недавних Берлинале, "Санденса" и даже из Венеции. Появилась интереснейшая сериальная секция. Традиционно сильная документальная программа. А молодежь в этом году не раздумывая продаст душу Никите Михалкову в обмен на возможность увидеть финальных "Мстителей" на пять дней раньше всех остальных.

Полный текст "25 главных премьер ММКФ" читайте на The City.

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