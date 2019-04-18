Открытие 41-го Московского международного кинофестиваля. Онлайн

В столице проходит церемония открытия 41-го Московского международного кинофестиваля. По ковровой дорожке проходят известные режиссеры, продюсеры и актеры.

В этом году жюри возглавит южнокорейский режиссер Ким Ки Дук, обладатель "Серебряного Медведя". В основном конкурсе будут показаны три российских фильма: "Надо мною солнце не садится" Любови Борисовой, "Воскресение" Светланы Проскуриной, "Эпидемия. Вонгозеро" Павла Костомарова.

В этом году в Москве покажут проверенные хиты с недавних Берлинале, "Санденса" и даже из Венеции. Появилась интереснейшая сериальная секция. Традиционно сильная документальная программа. А молодежь в этом году не раздумывая продаст душу Никите Михалкову в обмен на возможность увидеть финальных "Мстителей" на пять дней раньше всех остальных.