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18:54

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Юрист рассказал, какое наказание грозит москвичам за поджог тополиного пуха

Жара, июнь, штрафы: какое наказание грозит поджигателям тополиного пуха
общество город

В Москве участились случаи поджога тополиного пуха. Сразу в нескольких районах города очевидцы заметили, как подростки и даже взрослые люди решили избавиться от него таким способом. Рассказываем, что может грозить за поджог и кто должен убирать пух с улиц города.

На улице Климашкина москвичи подожгли пух

Горящее покрывало

Жители столицы засняли на видео, как молодая пара подожгла тополиный пух, ковром лежащий на тротуаре на улице Климашкина. Огонь в течение нескольких секунд уничтожил кучу пуха и чуть не перекинулся на рядом стоящий забор. При этом молодые люди как ни в чем не бывало пошли дальше по своим делам.

Жители 2-й Фрезерной улицы стали свидетелями того, как неизвестный мужчина поджег дорогу, засыпанную тополиным пухом, и убежал. Пламя перекинулось на сухую листву и оградительные ленты, которые начали гореть, улицу заполонил густой дым. Справиться с огнем удалось жителям дома, которые выбежали тушить пламя метлами.

Похожий случай произошел и на Новогиреевской улице. Там уже дети решили с помощью огня избавиться от тополиного пуха. Причем после поджога они стали прыгать через "горящее покрывало". К счастью, прохожие успели потушить пух. Пострадать могли не только сами дети, но и стоявшие буквально в метре от этого места автомобили.

А вот автовладельцу из Екатеринбурга повезло меньше. Его машина сгорела из-за того, что молодой человек с девушкой решили поджечь кучку тополиного пуха неподалеку от авто. Кроме того, 7 июня в областном центре из-за такого же поджога загорелся гектар сухой травы в центральном парке города. Спасателям пришлось даже эвакуировать посетителей.

Что грозит поджигателям?

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Юрист Родион Юрьев рассказал Москве 24, что поджигателям тополиного пуха грозит административная ответственность по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". Наказание для граждан – штраф от 2 до 3 тысяч рублей, пояснил он.

"В условиях особого противопожарного режима штраф составляет уже от 2 до 4 тысяч рублей. В первую очередь это касается физических лиц, так как вряд ли юридические лица будут что-то поджигать", – пояснил он.

Если это повлекло незначительный вред здоровью или имуществу, штраф увеличивается – от 4 до 5 тысяч рублей. Никто не исключает уголовную ответственность, которая также возможна, если в результате был причинен серьезный ущерб.
Родион Юрьев
юрист

По его словам, уголовная ответственность наступает, если причиненный ущерб составляет свыше 250 тысяч рублей. В этом случае поджигателям будет грозить либо штраф до 120 тысяч рублей, либо исправительные работы до 2 лет, либо лишение свободы до года, подчеркнул эксперт.

Также поджигатели должны в полном объеме компенсировать материальный ущерб, который они нанесли, указал специалист.

"Причем под имуществом понимаются не только скамейка, машина или дом, но и деревья. Они стоят на учете у муниципального образования или города. Виновный должен полностью возместить стоимость дерева", – добавил Юрьев.

По его словам, если пух загорелся по вине несовершеннолетних детей, то вся материальная ответственность ложится на родителей. Исключение составляют только подростки от 16 лет и старше, уточнил собеседник Москвы 24. "Дополнительно может быть назначена ответственность для родителей за ненадлежащий присмотр за детьми", – заключил юрист.

Кто должен убирать пух?

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Председатель правления Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин в разговоре с Москвой 24 объяснил, что тополиный пух должны убирать работники управляющих компаний.

"Если говорить о "Жилищнике", то они, согласно установленным правилам, должны обслуживать не только само здание, но в том числе придомовые земельные участки", – подчеркнул эксперт.

Они подметают дворы, убирают листья, пыль и тополиный пух, если он там присутствует. Это их обязанность.
Константин Крохин
председатель правления Союза жилищных организаций Москвы

По его словам, если на придомовой территории накопилось много тополиного пуха, нужно обратиться с просьбой в УК. Ведь пух в том числе является аллергеном, из-за которого некоторые люди испытывают сложности со здоровьем, заключил Крохин.

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Федотов Анатолий

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