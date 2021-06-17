Юрист рассказал, какое наказание грозит москвичам за поджог тополиного пуха

В Москве участились случаи поджога тополиного пуха. Сразу в нескольких районах города очевидцы заметили, как подростки и даже взрослые люди решили избавиться от него таким способом. Рассказываем, что может грозить за поджог и кто должен убирать пух с улиц города.



На улице Климашкина москвичи подожгли пух

Горящее покрывало

Жители столицы засняли на видео, как молодая пара подожгла тополиный пух, ковром лежащий на тротуаре на улице Климашкина. Огонь в течение нескольких секунд уничтожил кучу пуха и чуть не перекинулся на рядом стоящий забор. При этом молодые люди как ни в чем не бывало пошли дальше по своим делам.

Жители 2-й Фрезерной улицы стали свидетелями того, как неизвестный мужчина поджег дорогу, засыпанную тополиным пухом, и убежал. Пламя перекинулось на сухую листву и оградительные ленты, которые начали гореть, улицу заполонил густой дым. Справиться с огнем удалось жителям дома, которые выбежали тушить пламя метлами.

Похожий случай произошел и на Новогиреевской улице. Там уже дети решили с помощью огня избавиться от тополиного пуха. Причем после поджога они стали прыгать через "горящее покрывало". К счастью, прохожие успели потушить пух. Пострадать могли не только сами дети, но и стоявшие буквально в метре от этого места автомобили.

А вот автовладельцу из Екатеринбурга повезло меньше. Его машина сгорела из-за того, что молодой человек с девушкой решили поджечь кучку тополиного пуха неподалеку от авто. Кроме того, 7 июня в областном центре из-за такого же поджога загорелся гектар сухой травы в центральном парке города. Спасателям пришлось даже эвакуировать посетителей.



Что грозит поджигателям?

Юрист Родион Юрьев рассказал Москве 24, что поджигателям тополиного пуха грозит административная ответственность по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". Наказание для граждан – штраф от 2 до 3 тысяч рублей, пояснил он.

"В условиях особого противопожарного режима штраф составляет уже от 2 до 4 тысяч рублей. В первую очередь это касается физических лиц, так как вряд ли юридические лица будут что-то поджигать", – пояснил он.





Родион Юрьев юрист Если это повлекло незначительный вред здоровью или имуществу, штраф увеличивается – от 4 до 5 тысяч рублей. Никто не исключает уголовную ответственность, которая также возможна, если в результате был причинен серьезный ущерб.

По его словам, уголовная ответственность наступает, если причиненный ущерб составляет свыше 250 тысяч рублей. В этом случае поджигателям будет грозить либо штраф до 120 тысяч рублей, либо исправительные работы до 2 лет, либо лишение свободы до года, подчеркнул эксперт.

Также поджигатели должны в полном объеме компенсировать материальный ущерб, который они нанесли, указал специалист.

"Причем под имуществом понимаются не только скамейка, машина или дом, но и деревья. Они стоят на учете у муниципального образования или города. Виновный должен полностью возместить стоимость дерева", – добавил Юрьев.

По его словам, если пух загорелся по вине несовершеннолетних детей, то вся материальная ответственность ложится на родителей. Исключение составляют только подростки от 16 лет и старше, уточнил собеседник Москвы 24. "Дополнительно может быть назначена ответственность для родителей за ненадлежащий присмотр за детьми", – заключил юрист.



Кто должен убирать пух?

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Председатель правления Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин в разговоре с Москвой 24 объяснил, что тополиный пух должны убирать работники управляющих компаний.

"Если говорить о "Жилищнике", то они, согласно установленным правилам, должны обслуживать не только само здание, но в том числе придомовые земельные участки", – подчеркнул эксперт.





Константин Крохин председатель правления Союза жилищных организаций Москвы Они подметают дворы, убирают листья, пыль и тополиный пух, если он там присутствует. Это их обязанность.

По его словам, если на придомовой территории накопилось много тополиного пуха, нужно обратиться с просьбой в УК. Ведь пух в том числе является аллергеном, из-за которого некоторые люди испытывают сложности со здоровьем, заключил Крохин.