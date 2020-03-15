Как россияне зажигают под хит Uno группы Little Big

Группа Little Big, которая в этом году будет представлять Россию на "Евровидении", запустила в социальных сетях танцевальный челлендж. Участники коллектива предложили поклонникам повторить экстравагантные движения из клипа на песню Uno, с которой они выступят на европейском песенном конкурсе. Кстати, их ролик посмотрели уже более 25 миллионов раз. Показываем, как россияне зажигают под песню с "бразильским оттенком" и русской душой.



Атомная поддержка



Поддержали питерскую команду и своего земляка, лидера Little Big Илью Прусикина работники Ленинградской атомной станции. Сохраняя присущую их профессии суровость, они лихо выписывают па, которые способны зарядить любого на победу.

Плие, но не совсем



Эти юные балерины тоже не смогли усидеть на месте и, переосмыслив классическое деми-плие, станцевали под зажигательную композицию. Больше всего восхищает девочка, которая встала на "мостик" и одновременно повторяет движения в такт за своими подругами по коллективу.

Сказочный танец



Нет, вам не показалось: единорог, принцесса и сказочный медведь действительно отплясывают под песню Uno. Особые танцевальные способности показывает человек в костюме Лунтика, который практически в точности повторяет движения одного из участников клипа.

И на земле, и в воздухе



Девушки из группы поддержки лучше всех знают, как поднять командный дух. Они это прекрасно делают как на земле, так и в воздухе. Точнее, на плечах у напарниц.

Дельфиний челлендж



Кажется, российский коллектив поддерживают все млекопитающие, в том числе дельфины и белухи. Работники Большого сочинского дельфинария вместе со своими питомцами присоединились к челленджу. Так что теперь можно точно утверждать: поклонники группы Little Big есть даже под водой.

Раскачали танцпол



А эти пожилые дамы из Краснодара явно не только поклонницы группы Little Big и их танцев. С такой поддержкой Россия точно возьмет первое место.