Дивный мир за неделю: медиум для животных, развод из-за лотереи и поцелуй под водой

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Рекордный поцелуй

Фото: youtube.com/Guinness World Records

Пара фридайверов, Бет Нил и ее жених Майлс Клутье, попала в Книгу рекордов Гиннесса после самого долгого подводного поцелуя на Мальдивах, пишет Independent. Влюбленные тренировались в открытом море три дня. В результате их поцелуй длился четыре минуты и шесть секунд. До этого, 13 лет назад, рекордными были 3 минуты и 24 секунды.

Медиум для связи с животными

Американка Лиззи Адамс оставила работу в баре, чтобы стать медиумом для общения с душами умерших животных, сообщает Daily Star. Также женщина якобы помогает питомцам справиться с тревожностью. Довольные клиенты Адамс делились ее контактами со своими друзьями и знакомыми.

В итоге женщина открыла свой Центр психического здоровья и медитации для животных. Стоимость одного сеанса контакта с умершим питомцем составляет почти четыре тысячи рублей.

Рост зафиксирован

Ученые из Стэнфордского университета выяснили, что за последние 29 лет длина мужского полового органа при эрекции увеличилась с 12,2 до 15,2 сантиметра. Статья опубликована в World Journal of Men. Автор работы, уролог Майкл Айзенберг, обработал данные более чем о 50 тысячах мужчин из разных стран.

Исследователь связал такую статистику со сроком полового созревания, которое у подростков сейчас наступает раньше. По словам Айзенберга, это провоцирует длительный период роста организма.

Утаенный выигрыш

Житель Китая скрыл от своей от жены лотерейный выигрыш в 10 миллионов юаней (110,1 миллиона рублей). Когда женщина узнала о лжи, она решила развестись и отсудила у него более половины денег, сообщает SCMP.

При этом до расставания китаец финансово помог старшей сестре и купил квартиру бывшей жене. Суд же постановил, что деньги, которые мужчина перевел родственнице и экс-супруге, были общим имуществом с его нынешней женой. В результате женщина получила 60% утаенного выигрыша.

Замуж "по ошибке"

Жительница США Бренда Ривера Стернс по ошибке отправила сообщение не на тот номер телефона и нашла себе мужа, пишет Daily Mail. Еще в 2009 году женщина рассылала своим друзьям цитату из Библии. В ответ с номера якобы старой подруги она получила вопрос: "Кто это?"

В результате на том конце провода оказался мужчина по имени Исайя. Он предложил созвониться. Пара подружилась и вскоре у них начался роман. Сейчас Бренда и Исайя вместе больше 12 лет, у них шестеро детей.

Проколы по всему телу

Самая запирсингованная женщина мира, жительница Шотладнии Элейн Дэвидсон решила обновить свой рекорд. По данным Daily Mail, на сегодняшний день на теле женщины 15 000 украшений, 3 500 из которых – в половых органах. С этим достижением она уже вошла в Книгу рекордов Гиннесса, но планирует увеличить количество пирсинга до 20 000.