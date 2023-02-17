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17 февраля, 17:30

Общество

Дивный мир за неделю: медиум для животных, развод из-за лотереи и поцелуй под водой

Каждый день в мире случаются миллионы интересных событий, которые проходят мимо из-за новостного хаоса. Мы решили исправить ситуацию. В еженедельной подборке Москва 24 делится самыми интересными и забавными новостями со всего земного шара.

Рекордный поцелуй

Фото: youtube.com/Guinness World Records

Пара фридайверов, Бет Нил и ее жених Майлс Клутье, попала в Книгу рекордов Гиннесса после самого долгого подводного поцелуя на Мальдивах, пишет Independent. Влюбленные тренировались в открытом море три дня. В результате их поцелуй длился четыре минуты и шесть секунд. До этого, 13 лет назад, рекордными были 3 минуты и 24 секунды.

Медиум для связи с животными

Фото: tiktok.com/@the_animal_psychic

Американка Лиззи Адамс оставила работу в баре, чтобы стать медиумом для общения с душами умерших животных, сообщает Daily Star. Также женщина якобы помогает питомцам справиться с тревожностью. Довольные клиенты Адамс делились ее контактами со своими друзьями и знакомыми.

В итоге женщина открыла свой Центр психического здоровья и медитации для животных. Стоимость одного сеанса контакта с умершим питомцем составляет почти четыре тысячи рублей.

Рост зафиксирован

Фото: depositphotos/belchonock

Ученые из Стэнфордского университета выяснили, что за последние 29 лет длина мужского полового органа при эрекции увеличилась с 12,2 до 15,2 сантиметра. Статья опубликована в World Journal of Men. Автор работы, уролог Майкл Айзенберг, обработал данные более чем о 50 тысячах мужчин из разных стран.

Исследователь связал такую статистику со сроком полового созревания, которое у подростков сейчас наступает раньше. По словам Айзенберга, это провоцирует длительный период роста организма.

Утаенный выигрыш

Фото: depositphotos/chrupka

Житель Китая скрыл от своей от жены лотерейный выигрыш в 10 миллионов юаней (110,1 миллиона рублей). Когда женщина узнала о лжи, она решила развестись и отсудила у него более половины денег, сообщает SCMP.

При этом до расставания китаец финансово помог старшей сестре и купил квартиру бывшей жене. Суд же постановил, что деньги, которые мужчина перевел родственнице и экс-супруге, были общим имуществом с его нынешней женой. В результате женщина получила 60% утаенного выигрыша.

Замуж "по ошибке"

Фото: depositphotos/tatsianama

Жительница США Бренда Ривера Стернс по ошибке отправила сообщение не на тот номер телефона и нашла себе мужа, пишет Daily Mail. Еще в 2009 году женщина рассылала своим друзьям цитату из Библии. В ответ с номера якобы старой подруги она получила вопрос: "Кто это?"

В результате на том конце провода оказался мужчина по имени Исайя. Он предложил созвониться. Пара подружилась и вскоре у них начался роман. Сейчас Бренда и Исайя вместе больше 12 лет, у них шестеро детей.

Проколы по всему телу

Фото: guinnessworldrecords.com

Самая запирсингованная женщина мира, жительница Шотладнии Элейн Дэвидсон решила обновить свой рекорд. По данным Daily Mail, на сегодняшний день на теле женщины 15 000 украшений, 3 500 из которых – в половых органах. С этим достижением она уже вошла в Книгу рекордов Гиннесса, но планирует увеличить количество пирсинга до 20 000.

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