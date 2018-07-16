Леониду Агутину – 50: Сюткин, Ярмольник и Пригожин – о музыканте на сцене и за кулисами

Сегодня исполняется 50 лет заслуженному артисту Российской Федерации, певцу, музыканту, автору песен и просто известному москвичу Леониду Агутину. Для поклонников он всегда будет длинноволосым исполнителем песен "Хоп хей, ла ла лэй" и "Босоногий мальчик", которые влюбили в себя слушателей в нашей стране и за ее пределами. А чем покорил Агутин своих друзей, читайте в праздничном материале портала Москва 24.

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Актер Леонид Ярмольник доказал, что его любовь к Леониду Агутину неподдельная.

Леню я знаю лет 27-28, примерно с 1992 года. Его первый телевизионный эфир после нескольких конкурсов был в моей программе "L-клуб". Его нашел не я, а мои редакторы, и это было первое сольное телевизионное появление артиста. С тех пор мы крепко дружим. Вообще, он и Вовка Пресняков – мои самые близкие друзья. Все эти годы мы не расстаемся. Не могу сказать, что каждый день видимся, но часто играем в русский бильярд.

Леня, кстати, замечательный противник. Иногда выигрывает он, иногда выигрываю я, у нас такое многолетнее полуспортивное соперничество. А вообще, я считаю Леню одним из самых оригинальных, не похожих ни на кого людей из нашей эстрады. Он абсолютно индивидуален. Я очень люблю его. В доказательство этому есть история.

Мой внук, которому сейчас три с половиной года, научился вставлять диски в дисковод. Уже где-то восемь месяцев он умеет это делать. Когда внук выбирает диск (у меня их, кстати, миллион), останавливается только на Агутине. Он больше полугода самостоятельно слушает Агутина! Самой любимой песни у него пока нет, потому что у Леньки много замечательных композиций. Скажу так: очень многие существуют за счет того, что подражают ему.

Историей о том, что такое дружба с Леонидом Агутиным, поделился певец и музыкант Валерий Сюткин.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Леня Ярмольник наверняка упомянул бильярдную историю, поэтому я расскажу кое-что другое. Во-первых, очень приятно осознавать тот факт, что ровно десять лет назад Леня и его очаровательная супруга пришли ко мне на 50-летие. И на этом юбилее Леня сказал, что подарком будет песня, которую он специально для меня напишет. Не прошло и года, как мы записали вместе дуэт "Я уезжаю" и исполнили его потом в Юрмале. Через пять лет после этого Леня обратился ко мне с просьбой провести концерт на фестивале "Новая Волна", который был посвящен его 45-летию.

Причем он хотел, чтобы я это сделал вместе с его супругой Анжеликой. И мы вместе вели "45-летие" Агутина. Там было много замечательных исполнителей, более того, мы открывали этот концерт и пели вместе с Анжеликой песню "Пароход" из Лениного репертуара. Прошло еще пять лет, и Леня прилетел с Дальнего Востока на мой юбилей в "Крокус Сити Холл", где мы исполнили песню "Хоп хей, ла ла лэй" в сопровождении биг-бенда Игоря Бутмана "Московского джазового оркестра". И сделали это, на мой взгляд, блистательно.

Теперь Лене 50, и я веду его юбилей. Понимаете? Так что у нас такая приятная творческая закономерность. Но, помимо этого, я отчетливо помню момент, когда первый раз его увидел. Я трудился фронтменом группы "Браво". Мы приехали в Санкт-Петербург на концерт и в холле гостиницы столкнулись с молодым, худеньким, зеленым, длинноволосым Леонидом Агутиным и его командой "Эсперанта". Представляете, с тех пор его музыканты помогали мне в записи нескольких моих альбомов. Мы дружим, у нас плотная музыкальная взаимная симпатия. А завершают этот замечательный портрет наши бильярдные баталии до утра, куда же без этого.

Причем Ленька всегда выигрывает в "американку", а я его стратегически обыгрываю в "сибирку". Вот такой у нас паритет во всех отношениях. Очень много совместных выступлений на вечерах, много юмора, подколов и взаимной гармонии. Хочу сказать вот что: Лень, эту линию я проходил, жизнь после 50-ти есть, и она очень интересная. Поэтому продолжай в том же духе, не вешай нос и двигайся дальше. У нас все очень легко, не перепутать: тебе – 45, мне – 55, тебе – 50, мне – 60. Вот так и двигаемся с десятилетним интервалом.

Продюсер Иосиф Пригожин завершает такой "теплый марафон" своими пожеланиями Агутину.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Я всегда вспоминаю о Леониде как о босоногом мальчике. Этим он, наверное, и был заметен всем окружающим, когда впервые появился босиком на фестивале. Он из семьи музыкантов, и я давно за ним наблюдаю. И кроме того, что подстригся, он совсем не изменился. Агутин – очень талантливый музыкант, комфортный человек, легкий по жизни. Есть люди, которые живут особнячком, не навязывая себя, и при этом являются классными парнями.

Я очень люблю эту семью, знаком с Леонидом и Анжеликой очень давно. Мы все в этой сфере знакомы друг с другом давно. Мне трудно представить, что эти цифры нас как-то догоняют. С одной стороны, счастье, что мы подошли к ним живыми, здоровыми и еще в активной, хорошей форме. С другой стороны, трудно осознать этот возраст. Я не знаю, как воспринимает нас сегодня молодежь, так же, как мы воспринимали своих взрослых или нет.

Но могу сказать, что мы, общаясь друг с другом, ощущаем себя 28-летними, не больше. Поэтому нам сложно говорить о таком возрасте. Но я хочу сказать вот что: Леонид, будь всегда на волне, оставайся актуальным, оставайся в профессии. Желаю тебе крепчайшего здоровья, семейного благополучия, стабильности и как можно больше зрителей, концертов, поклонников!

Анастасия Павелко