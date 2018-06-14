Дачный сезон: можно ли надолго оставлять мужа одного в городе

Летом многие родители отправляют детей на дачу: мама с ребенком на природе, папа работает и приезжает только на выходные. Анна Лебедева рассуждает о том, как пережить долгую разлуку и уделить должное внимание и мужу, и ребенку...

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Вот и лето пришло. Билеты на море куплены, дачный сезон открыт. Подруга Марина уезжает с дочерью на юг аж на целый месяц. Зовет с собой. Предложение, конечно, заманчивое. Представляю, как будет весело детям, учитывая, что разница в возрасте у них не такая большая. Да и нам скучать не придется.

Обдумывая все "за" и "против", я все-таки решила отказаться от предложения Марины. Не представляю, как уеду на месяц от мужа. Будет ли он сам готовить, гладить одежду, мыть посуду, стирать белье. Да и вообще, возвращаться в пустой дом без поцелуев, без семейного ужина, без вороха игрушек на полу, которые надо убрать, наверное, тяжело. Плюс ко всему, не хочется так надолго уезжать от городской жизни. Столько всего интересного вокруг происходит – и для детей, и для взрослых.

Но вот на дачу мы ездим регулярно, успевая при этом ухватить кусочек городской жизни.

"Ты чего сюда приехала? Езжай назад к мужу!" – сказала мне как-то заботливая соседка по даче Нина Петровна: у нее в семье случилась неприятность из-за того, что ее дочка Маша все лето сидела с ребенком за городом. Муж дочери в итоге загулял. Не хватало ему тепла женского, заботы. Нашел себе на стороне Юлю, которая его приласкала. А им всем помахал ручкой, оставив и Машу, и сына Петю...

Соседка с тех пор жалеет, что позволила дочери находиться с ней на даче, а не рядом с мужем в городе. Наученная горьким опытом, второй дочке она предложила два варианта: либо приезжай всей семьей только на выходные, либо оставляй мне ребенка на все лето, а сама живи в Москве и развлекай супруга.

Думаю, что подобные истории, которые происходят с мужьями во время отсутствия жен, вовсе не от разлуки. А если это и так, то грош цена этим отношениям.

Мы тоже отдыхаем на даче, и я для себя выбрала оптимальный вариант. В середине недели приезжаю к мужу, оставляя ребенка на пару дней с бабушкой. За это время можно успеть и домашние дела сделать, и куда-то сходить с мужем.

Фото: ТАСС/Александр Алпаткин

Но не у всех есть такая возможность. Бывает, что на даче нет родственников, и никто, кроме матери, не может там остаться с ребенком.

Думаю, что не стоит забивать голову тем, что муж именно во время вашего отсутствия уйдет "налево".

Я знаю много счастливых семейных пар, где мама сидит на даче с ребенком все лето, а отец приезжает только на выходные. Он ждет этих коротких свиданий, как манны небесной. Ему тепло только от того, что ребенку летом хорошо, он дышит свежим воздухом, укрепляет иммунитет.

Да, когда мы оставляем мужей одних, не стоит надеяться на то, что они превратятся в фей чистоты. Возможно, кому-то из них будет лень приготовить полуфабрикат, и он перекусит в кафе. Но ведь это не самое главное в жизни.

Если в семье все хорошо, то муж будет только рад тому, что его дочка бегает босиком по травке, ловит бабочек и поливает цветы. Папе будет тепло от того, что его дети получают порцию свежего воздуха в компании самой заботливой женщины на свете – его жены. Но все-таки он будет скучать.

Уезжая надолго за город, старайтесь иногда выбираться в Москву, чтобы всем вместе насладиться прогулками по городу, где столько всего интересного.