Романтика в эру офлайна: куда ходили на свидания в 1980-е

Любовь не знает границ, когда она родилась, почему приходит и уходит – неизвестно. И в Стране Советов, где в основе всего был культ труда и процветания общества, она была. Ну а иначе и нас бы, собственно, не было. После сложной работы всегда находилось время для свиданий и самых главных слов для любимой. Отличались ли свидания тогда и сейчас и куда в столице приглашали в эпоху наших родителей – в материале портала Москва 24.

Фото: Юрий Лизунов /Фотохроника ТАСС

Место встречи

Назначали встречу обычно вживую или по телефону. Если он был. С мужчины был букет и коробка конфет, ну и прочие расходы с планом мероприятия. Но и девушке приходилось непросто: к свиданию готовились сильно заранее. Надо было привести волосы в порядок, обычно бигудями и жутким феном "Улыбка". Дальше в дело шли помада, химкарандаши и неудобная "тушь-переплюйка".

Но главное – подобрать платье и туфли, ведь красиво одеваться хотелось и будущей труженице завода. Не зря Цой пел про "сапоги старшей сестры": занимать вещи у родственников или подруг на пару дней было в порядке вещей.

Интернет и мобильная связь так прочно вошли в нашу жизнь, что представить, как люди знакомились, любили и женились без них уже нереально. То есть кто-то опоздал на 15 минут – и все сорвалось? Нет, если дама сердца задерживалась на встречу, то рыцари ее ждали до упора, иногда часами, под дождем или снегом, на ветру. Могли сбегать до телефонной будки и позвонить ей домой, оставляли потом в дверях записки или просили соседей передать что-то на словах. Но это сценарий печальный – все-таки обычно дожидались.

Кино

Что проще? Кино было самым доступным и народным развлечением. Почему культ кино был столь велик? Все просто: ведь по телевидению было только два с половиной канала, так что хороший фильм там точно не покажут.

Была очень важна дешевизна. Даже школьник мог попросить у родных на поход в кино. Например, пирожок и воду с сиропом из автомата в народе называли "пионерским свиданием". По ценам все было очень демократично: стаканчик мороженого – 15 копеек, газировка из автомата – три копейки. Сам же билет на дневной сеанс стоил 0,25 рубля, а на вечерний – 0,5.

Смотрели с удовольствием и отечественного производителя (лидерами проката были "Москва слезам не верит", "Пираты ХХ века", "Бриллиантовая рука"), но конкуренция за иностранные ленты была на порядок выше ("Фантомас", "Есения", индейские фильмы, итальянские ленты). Пожалуй, что кино было идеальным местом для свидания, романтичным и тихим. Целовались на сеансах и тогда. А потом можно было погулять в парке, благо с этим проблем не было.

Парки

Парки строили для всех трудящихся страны. Там было хорошо, как и сегодня. Кто-то любил тенистые аллеи, кому-то подавай аттракционы. Здесь покупали для избранницы сахарную вату или воду с сиропом, учили красавиц стрелять из "мелкашки" в тире. Целоваться было удобно в колесе обозрения, кабинка – это тихое место с шикарным видом.

Частыми были танцы на эстраде. Тогда это было важным событием, и кавалеры могли показать своей избраннице свои умения вальсировать. Ну и прижаться поближе.

Романтика этих прогулок была столь затягивающей, что еле успевали на метро. Они ехали на последнем поезде, он провожал ее до подъезда, а сам ночью шел пешком. Добрый водитель иногда останавливался и подвозил "горе-Ромео", вспоминая свои годы. А он, влюбленный, приходил домой лишь под утро, как Баталов в "Летят журавли", и спал пару часов до смены.

Сейшн

Музыка была культовой в те годы, достать крутую пластинку было успехом, а "лабать" на гитаре – вершиной авторитетности. Почему бы не устроить сейшн, когда предки на даче? Чего проще было взять даму с собой к такому другу, заявив, что у него есть новые записи Black Sabbath или Pink Floyd.

Обычно "билетом на сейшн" была покупка алкоголя или еды. Поэтому, вооружившись водкой или плодово-ягодным винишком, пара отправлялась слушать "на квартире" ребят с гитарой или граммофон. На кухне велись душевные беседы о жизни и политике, книгах и пластинках. Говорили, что в Ленинграде модным стал Цой, на Урале блистает "Наутилус", приобретали новые и ценные знакомства.

Фото: Денисов Роман/Фотохроника ТАСС

В этой атмосфере девушка раскрывалась, парень мог оценить то, как она общается с посторонними, и даже какая она "под градусом". На таких сейшнах было много народу, отмывать квартиру приходилось очень усердно, в чем помогали на утро самые верные товарищи.

Кафе-мороженое

Самые "богатые" кавалеры приглашали девушек в кафе. Но и туда была очередь, которую занимали заранее, с бронью было трудно. Но предприимчивость юноши вознаграждалась благодарным взглядом девушки, когда им приносили мороженое. Это был пломбир, политый сиропом и усыпанный шоколадной стружкой. Также покупали кульки конфет или тортик "птичье молоко" с чаем.

Сегодня поход в кафе – банальность, тогда это было событие. Ощущали себя то ли героями книг или фильмов, то ли просто самыми счастливыми на свете.

Прекрасный принц ведет свою принцессу за мороженым – это вспоминали и рассказывали подругам потом целый год!

Театр

Если же избранник желал произвести впечатление как интеллектуал, можно было достать билет в театр (стоил два-три рубля). Не забывайте, СССР был самой читающей страной мира, и театр был местом очень популярным.

Особенно престижным среди читающей публики был театр на Таганке, где блистали Высоцкий, Золотухин, Демидова и Смехов. Боролись за билеты в Ленком на "Юнону и Авось". Сегодня авангард – норма театральной жизни, тогда же волосы вставали дыбом от мощи действия и дерзости постановки. Пожалуй, парни были горды, что добыли на этот перформанс билеты. Уж в щечку поцелуй за это он точно заслужил.

Вы заметили, что места встреч мало отличаются от дня сегодняшних? Да, тогда было меньше карманных денег или заработка, но в целом локации не претерпели глобальных изменений. Это, на мой взгляд, показатель того, что не так уж и много различий между нами и старшим поколением. Для всех нас любовь является одной из базовых вещей, ведь "человеку нужен человек".

Семен Извеков