Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 сентября, 14:26

Общество
Главная / Истории /

Иммунолог рассказал, опасна ли вспышка вируса Нипах в Индии

"Туристам надо быть осторожнее": опасна ли вспышка вируса Нипах в Индии

В Индии была зафиксирована вспышка опасного вируса Нипах. От инфекции скончались два человека, родственников одного из них госпитализировали. Вместе с тем индийские власти заявляют, что поводов для паники нет, но рекомендуют носить маски при выходе на улицу. Рассказываем подробности и разбираемся, стоит ли ждать в стране эпидемии.

Смертельный вирус

Фото: 123RF/jarun011

В индийском штате Керала от опасного вируса Нипах умерли два человека. Вспышку инфекции зафиксировали в районе города Кожикоде.

"В Кералу отправлена группа экспертов, чтобы проанализировать ситуацию и помочь правительству штата в борьбе с вирусной инфекцией Нипах", – заявил министр здравоохранения и благосостояния семьи, химической промышленности и производства удобрений Индии Мансукх Мандавия.

Заражение вирусом Нипах может проходить как в бессимптомной форме, так и с тяжелыми последствиями вплоть до летального исхода. В частности, инфекция способна вызвать воспаление мозга, а также тяжелые респираторные заболевания. В настоящий момент от Нипаха не существует вакцины. Разносчиками заболевания считаются большие летучие мыши, которые питаются фруктами, куда попадает их зараженная слюна. По этой причине власти призывают не употреблять поврежденные плоды. В том числе не поднимать их с земли.

При этом родственники одного из умерших находятся сейчас в больнице в отделении интенсивной терапии. Анализы еще четырех жителей Кералы отправили на тестирование в Национальный институт вирусологии в Пуне.

Несмотря на случаи заражения, власти страны утверждают, что поводов для паники нет. Отмечается, что тесно контактировавшие с умершими уже изолированы и находятся в клиниках. Тем не менее правительство штата рекомендует жителям пользоваться масками при выходе на улицу.

Ранее о вспышке Нипаха в штате Керала сообщалось в 2021 году, тогда от инфекции скончался ребенок. До этого заболевание выявляли там же в 2018 году, жертвами вируса стали 17 человек.

"Большой опасности нет"

Фото: depositphotos/DragosCondreaW

Не стоит ждать эпидемий из-за вспышки вируса Нипах в Индии. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

"Нипах – тяжелое заболевание. При нем повреждается мозг, у него очень высокая летальность. Но оно не относится к особо опасным, потому что очень слабо передается, распространяется", – объяснил эксперт.

Я думаю, что большой опасности нет, но туристам надо быть осторожнее. Не трогать домашних и диких животных, особенно если они ведут себя необычно, потому что вспышки у людей связаны с очагами среди животных.
Владислав Жемчугов
врач-иммунолог

По словам иммунолога, отчасти симптомы при заражении Нипахом схожи с проявлениями других вирусных инфекций. "Нипах отличается тяжелейшей головной болью сразу же. Помимо головной боли, это рвота, тошнота, очень высокая температура", – перечисляет Жемчугов.

Если человек почувствовал похожие симптомы, то следует немедленно обратиться к врачу, иначе это может закончиться серьезными последствиями, заключил специалист.

Читайте также

обществоза рубежомистории
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!

Главное

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика