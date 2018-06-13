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Москва 24

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Общество

13 июня 2018, 19:23

"Времена другие": эксперты – об обращении к россиянкам по поводу секса с иностранцами

общество ЧМ-2018

В Госдуме призвали россиянок не заниматься сексом с иностранцами во время чемпионата мира по футболу: представители семейного комитета предупреждают, что из-за этого может увеличиться количество матерей-одиночек. об этом сообщил ряд СМИ.

Фото: depositphotos/karelnoppe

Портал Москва 24 выяснил, что думают об этом председатель комитета по социальной политике Мосгордумы и научный сотрудник центра психического здоровья РАМН.

По словам председателя комитета по социальной политике Мосгордумы Михаила Антонцева, понятия нужно четко разделять. "Конечно, во время чемпионата к нам приедет много иностранцев, в том числе красивых, активных, жизнерадостных мужчин. Перед ними некоторые женщины устоять не могут. Но занятие сексом и любовь – это разные вещи, – подчеркнул он. – Поэтому дети от иностранцев после чемпионата не обязательно должны быть".

Он также напомнил, что раньше времена были другие, и "многие девчонки гонялись за иностранцами, ведь те были в диковинку". "Но сейчас их – огромное количество, особенно в Москве", – добавил Антонцев.

А вот врач-психотерапевт высшей категории, научный сотрудник центра психического здоровья РАМН Александр Федорович заявил, что ему это напомнило фестиваль молодежи 1957 года в Москве (VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов. – прим. ред.), "когда в наших белых семьях стали появляться черные дети". "Эта ситуация породила в мире серию слухов о доступности наших женщин, об их беспринципности", – отметил он.

Более того, по мнению Федоровича, само заявление, помимо неуважения к женщинам, унизительно и по отношению к мужчинам. "Будто иностранные мужчины предпочтительнее для русских женщин. Все наши девушки прекрасно ориентированы во всех вопросах. У нас полно нормальных и вполне фертильных парней для того, чтобы строить какие-то связи и отношения", – заявил врач-психотерапевт.

Наталья Лоскутникова

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