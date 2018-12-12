Как мама с дочкой искали в интернете семью для празднования Нового года

Здорово, когда вся семья собирается на Новый год вместе: дети, родители, бабушки и дедушки. Дружно веселиться за общим праздничным столом, зажигать бенгальские огни и вместе открывать подарки под елкой – вот настоящее счастье!

Но что делать, если бабушек и дедушек нет? Корреспондент портала Москва 24 рассказывает историю мамы и дочки, которые решили найти семью на Новый год.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Пару дней назад в Сети появилось необычное объявление:

"У меня не совсем ординарный запрос. Я сирота. Соответственно, у моей дочери нет бабушек и дедушек. Грядет Новый год, семейный праздник, а мы снова вдвоем. Может быть, есть семья, которая нуждается в дочери и внучке не только на праздник, а вообще? Мне 42, дочери – 14. Мы готовы принять семью у себя: у нас хорошая, большая квартира. Мы открыты для общения", – написала Наталья Коростина в одной из групп в соцсети.

На удивление самой женщины, пост получил невероятное количество откликов и комментариев. Но перед тем, как вы узнаете, чем все закончилось, расскажем, с чего все началось.

Мама и дочь

Сама Наталья родом из города Дзержинска Нижегородской области. Когда ей было 14 лет, от онкологического заболевания умер папа. В 28 лет девушка вышла замуж, ее супруга перевели в Москву, и вся семья переехала в столицу. На тот момент Наталья уже была беременна, и в 2004 году у нее родилась дочь Вероника.

Фото: семейный архив

К сожалению, брак продлился только девять лет, после чего супруги перестали жить вместе, а позже официально расторгли отношения. Когда дочери Веронике было одиннадцать, отец перестал общаться с семьей. Девочка почувствовала себя совсем ненужной и нелюбимой. Несмотря на это, мама продолжала ее утешать: "Не переживай, папа все равно тебя любит, просто разные люди по-разному выражают свою любовь". Наталья до сих пор верит в то, что отношения со временем меняются, и, возможно, отец поймет, что был не прав, и все же исправит ситуацию.

Сейчас мама с дочкой живут в просторной квартире в Обнинске. Наталье предложили там хорошую работу юристом, поэтому семья переехала в новый город. Но несмотря на то, что в другом месте они устроили свое уютное гнездышко, Наталья и Вероника все же чувствуют себя одинокими.

Новый год – и снова одни

Так получилось, что Веронике не удалось познать любовь бабушек и дедушек. Единственная бабушка со стороны мамы ушла из жизни, когда внучке было два года. Из-за того, что родных у Натальи с Вероникой нет, каждый год возникает вопрос: а с кем отмечать Новый год? Все-таки семейный праздник. Предыдущие годы они встречали его в Москве или ездили к друзьям в Нижегородскую область. Но Наталья постоянно видела грусть в глазах дочери, когда в семьях их друзей счастливые бабушки дарили подарки внукам, проявляли свою любовь и заботу.

А мы как пятое колесо в телеге. Приехали в гости, вроде бы и не бедные, и не родственники, но ощущение психологического дискомфорта всегда слегка присутствовало.

В какой-то момент Наталья решила, что не хочет напрягать других, ведь у тех – своя семья, свои радости и заботы, и, наверное, людям комфортнее будет праздновать в кругу своих домочадцев. Тогда женщина сказала дочери: “Вероника, ну нет у нас никого – значит, нет. Будем встречать вдвоем”.

Фото: семейный архив

Несколько недель назад дочь вновь активно стала спрашивать маму, где же и с кем они будут отмечать праздник в этот раз. Наталья предлагала поехать в разные теплые страны, но дочь не хочет проводить все каникулы вне города, потому что уже запланировала походы с подружками в кино и на другие мероприятия. Вероника опять огорчилась, что сам Новый год придется проводить вдвоем, и предложила маме все же попробовать договориться с одной из подруг, чтобы не было так скучно.

Наталья обзвонила друзей: одни по традиции отправляются к родственникам, другие запланировали поход к друзьям, а третьи не готовы ехать полтора часа в гости, даже несмотря на то, что женщина сама была готова забрать их из Москвы на машине. Тогда Наталья и решила написать пост о поиске семьи для совместной встречи Нового года. Подумала, что вокруг много одиноких людей, у которых нет своих детей или их не стало по каким-то причинам, но есть чувство невостребованной родительской любви. Женщина надеялась, что, может, действительно таким образом удастся обрести семью.

Шквал добра

Опубликованный пост буквально за сутки разлетелся по соцсети. Большое количество семей стало откликаться на эту просьбу, приглашать к себе в гости и в целом предлагать дружбу. Кто-то зовет вместе отметить Новый год в ресторане, а кто-то открывает двери своего дома. Неравнодушные предлагают поехать вместе к старикам в дома престарелых, психологи готовы бесплатно поддержать в трудные минуты жизни, а кто-то даже скинул ссылку на служителя церкви, который может поделиться контактами одиноких семей. И это помимо бесконечных сообщений с пожеланиями добра, любви и счастья в новом году.





Фото: Скриншот из соцсети

Семьи, нуждающиеся в общении, стали искать друг друга по ближайшим районам, цепочка добра растянулась на все Подмосковье, затем Россию и вышла за пределы нашей страны. Наталью с дочкой уже пригласили в Рязанскую область, Ереван, Москву и даже Барселону.

Я была просто поражена. Думала, может, будет два-три отклика, но это оказался такой шквал добра. Я и плакала, и удивлялась такой мировой доброте.

Теперь маме и дочке из множества предложений предстоит выбрать одно, которое, возможно, навсегда поменяет их жизнь в лучшую сторону. Но чтобы помочь остальным одиноким семьям, Наталья создала отдельную группу в Messenger, к которой присоединяются все больше людей, желающих общаться и дружить. Сейчас они активно делятся своими интересами, обсуждают идеи Нового года и дальнейших встреч.

Автор поста отмечает, что все же больше откликаются женщины с похожей жизненной ситуацией. Это одинокие мамы, которые по разным причинам остались с детьми-подростками без отцов. Именно они хотят общаться, стремятся к поддержке и нуждаются в "чувстве локтя".

Хотя больше всего Наталью огорчает то, что пишут женщины, у которых есть взрослые дети, но по каким-то причинам они не общаются. К своим годам, уже познав горечь утраты отца и матери, женщина понимает всю незаменимую ценность общения между детьми и родителями. Ведь сегодня у тебя есть возможность набрать номер, сказав: "Привет, мам!", – и услышать родной голос в ответ. А завтра ты захочешь позвонить, но трубку уже никто не возьмет.

Грустно, когда одни, оставшись сиротами, и в 40 лет пытаются найти кого-то на роль мам, пап, бабушек и дедушек, пусть даже среди незнакомых людей, а кто-то при живых родителях с ними не общается. Семьи теряют родственную связь и не ценят то, что у них есть. Но все же в преддверии Нового года в людях просыпается необходимость поделиться с кем-то своей теплотой, подарить другим капельку надежды.

И если одно объявление в Сети способно зарядить такую волну добра, то уж каждый из нас точно может сделать что-то для своих близких.

Наталья Лоскутникова