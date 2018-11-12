Открылся прием заявок на конкурс "Успех и безопасность–2018"

Фото: aetalon.ru
Всероссийский конкурс "Успех и безопасность–2018", который проводится в восьми номинациях, открывает прием заявок. Определять победителей будет комиссия, сформированная министерством труда и социальной защиты.
Конкурс проводится в целях пропаганды лучших практик организации работ в области охраны труда, повышения эффективности системы госуправления охраной труда, активизации профилактической работы по предупреждению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях, а также привлечения общественного внимания к важности решения вопросов обеспечения безопасных условий труда на рабочих местах.
Организационно-техническое, научно-методическое и аналитическое сопровождение конкурса осуществляет Ассоциация "Эталон".
Конкурс "Успех и безопасность–2018" проводится по следующим номинациям:
• лучшая организация в области охраны труда среди организаций производственной сферы (с численностью работников более 500 человек);
• лучшая организация в области охраны труда среди организаций производственной сферы (с численностью работников до 500 человек);
• лучшая организация в области охраны труда среди организаций непроизводственной сферы;
• лучшая организация в области охраны труда в сфере образования;
• лучшая организация в области охраны труда в сфере здравоохранения;
• лучшая организация в области охраны труда среди организаций малого предпринимательства (с численностью работников до 100 человек);
• лучшее муниципальное образование в области охраны труда;
• лучший субъект Российской Федерации в области охраны труда.
"Принимая участие в конкурсе, мы получаем независимую оценку своей деятельности в области охраны труда,- отметила начальник управления по ОТ и ПБ компании "Няганьгазпереработка" (Тюменская область) Светлана Фроликова. – Было интересно посмотреть, чего мы уже достигли на уровне других предприятий города, региона и России в целом. Уверенность работников предприятия в своей безопасности – это и есть культура производства, которая основана на простых истинах, они заключаются в сохранении жизни и здоровье".
Участие – на безвозмездной основе. Конкурс проходится заочно на основании общедоступных данных и сведений, представленных участниками конкурса.
Определение победителей, утверждение рейтингов организаций, субъектов РФ и входящих в их состав муниципальных образований осуществляется независимой конкурсной комиссией, сформированной Минтруда России.
Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию на web-сайте Ассоциации "Эталон" в соответствующем разделе, посвященном проведению конкурса "Успех и безопасность–2018", заполнить электронные формы заявки на участие в конкурсе и сведений об организации.
"Для работодателей участие в конкурсе – это уникальная возможность заявить о своем предприятии, информировать о своей продукции, войти в официальный Всероссийский рейтинг. Для Приморья – это признание эффективности системы государственного управления охраной труда регионе", – подчеркнула директор департамента труда и социального развития Приморского края Лилия Лаврентьева.