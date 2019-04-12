Москва онлайн покажет развод пеших и конных караулов Президентского полка

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

13 апреля на Соборной площади Московского Кремля состоится первый в этом году развод пеших и конных караулов Президентского полка.

Современная церемония утверждена осенью 2004 года. Развод объединяет самые красивые элементы воинских ритуалов, включая демонстрацию строевых приемов с оружием, "конную карусель" и музыкальное сопровождение духовым оркестром.

Смотрите трансляцию 13 апреля в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.